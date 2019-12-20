В саду під Дніпром через неадекватну бабусю калічаться діти

У новому дошкільному навчальному закладі № 43 "Зіронька" міста Кам'янське бабуся трьох дітей тероризує учнів, батьків і персонал.

Деталі історії OBOZREVATEL дізнався у Аліни Мороз – мами чотирирічного Богдана, який став жертвою ситуації.

У Кам'янському жінка тероризує дитячий сад Аліна Мороз

Дитячий сад відкрився нещодавно – 4 жовтня 2019 року. Батьки були раді новому дошкільному закладу і ніяк не очікували, що відбудуться такі неприємні ситуації:

"В один прекрасний день бабуся трьох онуків на ім'я Маргарита привела в наш сад дітей. Вони різного віку, але з незрозумілих причин вчаться в одній групі. Молодшій внучці немає і трьох років, старшому – шість. Як виявилося, це вже четвертий за рахунком дитсадок , який змінюють діти. Мати дітей взагалі не з'являється в саду. За словами батьків, у Маргарити було багато конфліктів і в інших дошкільних установах, через що дітей постійно переводили ", – розповіла Аліна Мороз.

За словами мами дошкільника, все почалося з того, що жінка почала вести себе зухвало і грубо:

"Коли ми приводимо своїх дітей в садок – то передаємо в руки вихователю і йдемо у справах. Так роблять абсолютно всі батьки. Але не у випадку Маргарити: вона в черговому режимі залишається в дитсадку на весь день, контактує з дитячим посудом, вказує вихователю, знімає все на телефон, задає безглузді і дивні питання дітям, поводиться агресивно по відношенню до оточуючих. На жаль, старша дитина їх сімейства поводиться ще більш неадекватно ", – акцентує Аліна Мороз.

Facebook: ТИПОВИЙ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК (Кам'янське) Скріншот

Facebook: Аліна Мороз Скріншот

За словами мами одного з дітей, старший онук Маргарити ображає молодших і загрожує покінчити життя самогубством:

"Іван підіймається на високі полиці і стрибає в бік дітей, матюкається, плюється. Крім того, намагається відкрити вікно і вистрибнути, кажучи про те, що хоче померти. А бабуся лише посміхається і каже, що йому просто не вистачає уваги. Сама ж паралельно вказує няням і вихователям, як потрібно поводитися з дітьми і не забуває згадати, що всі діти в групі – дебіли. Ми намагалися з нею говорити, навіть викликали поліцію, але толку немає ", - додала мама Аліна Мороз.

За словами жінки, остання ситуація стала ще серйознішою і спричинила за собою величезну небезпеку:

"Через цю неврівноважену особу постраждала моя дитина – син Богдан. Постраждав так, що ми зараз знаходимося в дитячій обласній лікарні на Космічній. У дитини перелом щелепи і струс мозку. А все тому, що Маргарита відвернула няню своєю поведінкою! Вона ходила за дітьми під час прогулянки, знімала їх на телефон і задавала дивні питання: "а ти віриш в бога?" або "коли ти в останній раз був (а) в церкви"? Поки няня намагалася вигнати цю неадекватну, їй довелося відволіктися від дітей, і мій син разом з іншою дитиною впав із залізної гойдалки. Другий малюк отримав забої, а мій син – потрапив до лікарні. Це просто неможливо пояснити словами! Неадекватна, дивна, з явними психічними розладами! Наш батьківський колектив дуже сподівається, що на неї хтось зможе вплинути ", – підсумувала Аліна Мороз .

Аліна Мороз акцентує, що через ситуацію з її сином вже прямує акт в прокуратуру. Крім того, в процесі підпис колективної скарги про виключення даної сім'ї з дитячого садка №43.

"Інші садки категорично проти приймати їх у себе, адже цю сім'ю знає половина міста як неврівноважених людей", – підсумувала Аліна Мороз.

У соціальній мережі Facebook багато жителів Кам'янського підтримують позицію Аліни Мороз. Багато хто рекомендує перевести дитину в інший садок.

Facebook: ТИПОВИЙ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК (Кам'янське) Скріншот

Facebook: ТИПОВИЙ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК (Кам'янське) Скріншот

Facebook: ТИПОВИЙ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК (Кам'янське) Скріншот

Понесе покарання адміністрація дошкільного навчального закладу або ж Маргарита – стане відомо найближчим часом.

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