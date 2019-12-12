У Дніпрі служба таксі блокує водіїв за відмову везти дітей без автокрісла

Верховна Рада прийняла новий закон, який передбачає штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

Якщо ж батьки з власним авто самостійно несуть відповідальність за життя дитини, таксисти не готові на такий крок і штрафи.

Детальніше про те, що сталося – розповість OBOZREVATEL.

Таксистів Дніпра блокують за дотримання правил bzh.life

29 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла законопроект №1150. Закон вносить до Адміністративного кодексу норму про штраф в 510 гривень за порушення правил перевезення дітей і в 850 гривень при повторному порушенні протягом року.

Законом заборонено перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або які не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, а також дітей до 16 -річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і організовані групи дітей у темну пору доби.

Про ситуацію в службі таксі

Багато таксистів не готові і не мають фінансової можливості витрачати великі суми на покупку автомобільного дитячого крісла, тому відмовляються від замовлення, яке їм надходить від служби таксі. З неприємною ситуацією зіткнувся водій таксі "Оптимальне" (579).

"Таксі 579 віддає водієві замовлення на перевезення пасажирів з дітьми молодше 12 років. При відмові через відсутність автокрісла адміністрація блокує таксиста, що не дає можливість працювати далі", – розповів таксист з Дніпра Сергій.

Водія таксі заблокували за відмову везти дитину без автокрісла Скріншот

Водій акцентує, що в інших службах аналогічних ситуацій поки не виникало.

"В аналогічній дніпровської службі, адміністрація прописує вік дитини і дає водієві можливість вибирати, чи є у нього можливість (наявність крісла) або бажання (адже можливий штраф) брати замовлення. Ніхто нікого не примушує і не блокує. Відмова – означає відмова. На вулиці зима, небезпечна погода – краще знайти водія з автокріслом і не ризикувати життям дітей ".

Можливість вибору в іншій службі таксі Скріншот

Як додав Сергій, на скільки за відмову від поїздки його заблокували – невідомо. Спочатку потрібно пройти процедуру з'ясування ситуації. Якщо таксист згоден з умовами або вимогами служби – його розблокують, і він знову може працювати.

Що кажуть у службі таксі

Редакція OBOZREVATEL звернулася на гарячу лінію служби таксі "Оптимальне", але, на жаль, коментар з приводу ситуації отримати не вдалося.

"Спасибі за питання! На жаль, служба підтримки не може прокоментувати ситуацію. Звертайтеся до керівництва, але контактні дані адміністрації ми не надаємо третім особам. Всього доброго".

Також ми подзвонили в маркетинговий відділ служби. Після кількох гудків дзвінок перервався і нам передзвонила оператор, яка повідомила, що цей номер - також для виклику таксі, а не відділ маркетингу.

На жаль, через відсутність інформації на лінії і контактних даних, з керівництвом служби "Оптимальне" зв'язатися не вдалося.

Що думають батьки

Батьки з Дніпра скаржаться, що останнім часом таксисти відмовляються перевозити пасажирів з дітьми. Крім того, водіїв з наявністю автокрісел дуже мало. Якщо ж пристосування є в наявності – вартість поїздки збільшується на 15-20%.

"Ми викликали таксі пізно ввечері. Приїхав водій, побачив шестирічну дитину, вибачився і поїхав. Довелося викликати іншу службу, довго чекати, поки хтось прийме замовлення. Подумуємо про те, що потрібно купувати власне автокрісло", – розповіла мати першокласника з Дніпра Вікторія.

У столиці вже є сервіси з перевезення дітей: Baby Driver – автомобіль з автокріслом або автолюлькою потрібно замовити за півтори-дві години до поїздки. Її вартість складе 60 гривень за подачу машини і 16 грн / км. У Baby Transfer тариф 17 грн/км і 70 грн за подачу.

"У зв'язку з останніми подіями у нас немає іншого варіанту, як покупка власного авто. Дитина однорічна, з ним потрібно постійно їздити у справах – це накладно. У громадському транспорті з дитиною, та ще й взимку – не наш варіант. Таксі взагалі останнім час нас не беруть, або ж беруть, але платимо за подвійним тарифом ", – розповіли Ангеліна, яка в цьому році народила дочку.

Акцентуємо, що правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70% і на 80% дітей. На сьогодні питання про нове правило зовсім не врегульоване, що викликає масу протилежних думок і спірних моментів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що дніпрян каратимуть за небезпечну їзду без автокрісел.

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