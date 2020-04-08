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8 квітня • оновлено в 21:54
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Яна Коваль

Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало під час карантину

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Через великий попит і ажіотаж вартість багатьох продуктів харчування в період карантину в Дніпрі значно зросла.

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Про те, на які продукти харчування ціни в Дніпрі стали вище і з чим це пов'язано – розповість OBOZREVATEL.

Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало

Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало

Незважаючи на те, що Антимонопольний комітет України надав до обов'язкового розгляду постачальникам торгових мереж рекомендації утриматися від підвищення цін на продукти харчування тривалого зберігання, (зокрема круп і продуктів насичених вітамінами, свіжих фруктів і овочів) ціни на продукти в торгових мережах Дніпра і Дніпропетровській області стали вище.

Так, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, підвищення цін торкнулося самих популярних продуктів харчування в період карантину:

  • продукти борщового набору;

  • борошно;

  • крупи;

  • масло (вершкове масло і соняшникове);

  • молочні вироби;

  • свинина;

  • мед, лимон, імбир.

Один з найбільш дорожчаючих товарів

Один з найбільш дорожчаючих товарів

М'ясо також подорожчало

М'ясо також подорожчало

Підвищення цін торкнулося практично всіх базових продуктів

Підвищення цін торкнулося практично всіх базових продуктів

Полки швидко спустошують

Полки швидко спустошують

У НБУ також зазначають, що зростання цін на продукти харчування в Україні є, нехай і повільніше, ніж раніше. Так, за даними звіту споживчих цін НБУ, подорожчання окремих товарів в березні-квітні зумовили кілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції через введення карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце деяке ослаблення гривні.

За період з 27 березня по 2 квітня ціни зросли так:

  • хлібні вироби – на 4,2%;

  • борошно – на 12,1%;

  • риба – на 3,2%;

  • молоко – на 2,7%;

  • сир – на 1,5%;

  • рослинне масло – на 2,5%;

  • мед – на 2,2%;

  • гречана крупа – на 21%;

  • лимони та апельсини – на 39,1% і 14,6% відповідно;

  • капуста білокачанна – на 25,4%;

  • цибуля ріпчаста – на 37,8%;

  • картопля – на 9,6%;

  • часник – на 23,2%.

Гречка як лакмус рівня паніки

Гречка як лакмус рівня паніки

Не варто купувати величезну кількість продуктів

Не варто купувати величезну кількість продуктів

Овочі подорожчали не так сильно, як інші продукти

Овочі подорожчали не так сильно, як інші продукти

Крупи - найпопулярніший товар під час карантину

Крупи - найпопулярніший товар під час карантину

Хліб не стає дешевше

Хліб не стає дешевше

Ціни на олію зросли

Ціни на олію зросли

Карантин триває

Карантин триває

Можливо, вся справа в ажіотажі

Можливо, вся справа в ажіотажі

Підвищення цін торкнулося і різноманітної молочної продукції

Підвищення цін торкнулося і різноманітної молочної продукції

Зростання цін поки не надто контролюється

Зростання цін поки не надто контролюється

Борошно розбирають з величезною швидкістю

Борошно розбирають з величезною швидкістю

Лимони, мед і імбир сильно подорожчали

Лимони, мед і імбир сильно подорожчали

Незважаючи на те, що ціни на базові продукти стали вище, ажіотаж в супермаркетах міста все ще триває. Продукти борщового набору, крупи, макаронні вироби і деякі овочі все з такою ж стрімкою швидкістю залишають прилавки супермаркетів Дніпра.

На сьогодні попит не падає

На сьогодні попит не падає

Наявність продуктів не зменшує ажіотаж

Наявність продуктів не зменшує ажіотаж

У такій непростій ситуації найскладніше пенсіонерам

У такій непростій ситуації найскладніше пенсіонерам

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи дотримуються правил жителі Дніпра під час карантину.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
цены продукти їжа новини вірус карантин
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