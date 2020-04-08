Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало під час карантину

Через великий попит і ажіотаж вартість багатьох продуктів харчування в період карантину в Дніпрі значно зросла.
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Про те, на які продукти харчування ціни в Дніпрі стали вище і з чим це пов'язано – розповість OBOZREVATEL.
Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало
Незважаючи на те, що Антимонопольний комітет України надав до обов'язкового розгляду постачальникам торгових мереж рекомендації утриматися від підвищення цін на продукти харчування тривалого зберігання, (зокрема круп і продуктів насичених вітамінами, свіжих фруктів і овочів) ціни на продукти в торгових мережах Дніпра і Дніпропетровській області стали вище.
Так, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, підвищення цін торкнулося самих популярних продуктів харчування в період карантину:
продукти борщового набору;
борошно;
крупи;
масло (вершкове масло і соняшникове);
молочні вироби;
свинина;
мед, лимон, імбир.
Один з найбільш дорожчаючих товарів
М'ясо також подорожчало
Підвищення цін торкнулося практично всіх базових продуктів
Полки швидко спустошують
У НБУ також зазначають, що зростання цін на продукти харчування в Україні є, нехай і повільніше, ніж раніше. Так, за даними звіту споживчих цін НБУ, подорожчання окремих товарів в березні-квітні зумовили кілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції через введення карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце деяке ослаблення гривні.
За період з 27 березня по 2 квітня ціни зросли так:
хлібні вироби – на 4,2%;
борошно – на 12,1%;
риба – на 3,2%;
молоко – на 2,7%;
сир – на 1,5%;
рослинне масло – на 2,5%;
мед – на 2,2%;
гречана крупа – на 21%;
лимони та апельсини – на 39,1% і 14,6% відповідно;
капуста білокачанна – на 25,4%;
цибуля ріпчаста – на 37,8%;
картопля – на 9,6%;
часник – на 23,2%.
Гречка як лакмус рівня паніки
Не варто купувати величезну кількість продуктів
Овочі подорожчали не так сильно, як інші продукти
Крупи - найпопулярніший товар під час карантину
Хліб не стає дешевше
Ціни на олію зросли
Карантин триває
Можливо, вся справа в ажіотажі
Підвищення цін торкнулося і різноманітної молочної продукції
Зростання цін поки не надто контролюється
Борошно розбирають з величезною швидкістю
Лимони, мед і імбир сильно подорожчали
Незважаючи на те, що ціни на базові продукти стали вище, ажіотаж в супермаркетах міста все ще триває. Продукти борщового набору, крупи, макаронні вироби і деякі овочі все з такою ж стрімкою швидкістю залишають прилавки супермаркетів Дніпра.
На сьогодні попит не падає
Наявність продуктів не зменшує ажіотаж
У такій непростій ситуації найскладніше пенсіонерам
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи дотримуються правил жителі Дніпра під час карантину.
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