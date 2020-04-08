Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало під час карантину

Через великий попит і ажіотаж вартість багатьох продуктів харчування в період карантину в Дніпрі значно зросла.

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Про те, на які продукти харчування ціни в Дніпрі стали вище і з чим це пов'язано – розповість OBOZREVATEL.

Ціни на продукти в Дніпрі: що подорожчало

Незважаючи на те, що Антимонопольний комітет України надав до обов'язкового розгляду постачальникам торгових мереж рекомендації утриматися від підвищення цін на продукти харчування тривалого зберігання, (зокрема круп і продуктів насичених вітамінами, свіжих фруктів і овочів) ціни на продукти в торгових мережах Дніпра і Дніпропетровській області стали вище.

Так, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, підвищення цін торкнулося самих популярних продуктів харчування в період карантину:

продукти борщового набору;

борошно;

крупи;

масло (вершкове масло і соняшникове);

молочні вироби;

свинина;

мед, лимон, імбир.

Один з найбільш дорожчаючих товарів

М'ясо також подорожчало

Підвищення цін торкнулося практично всіх базових продуктів

Полки швидко спустошують

У НБУ також зазначають, що зростання цін на продукти харчування в Україні є, нехай і повільніше, ніж раніше. Так, за даними звіту споживчих цін НБУ, подорожчання окремих товарів в березні-квітні зумовили кілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції через введення карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце деяке ослаблення гривні.

За період з 27 березня по 2 квітня ціни зросли так:

хлібні вироби – на 4,2%;

борошно – на 12,1%;

риба – на 3,2%;

молоко – на 2,7%;

сир – на 1,5%;

рослинне масло – на 2,5%;

мед – на 2,2%;

гречана крупа – на 21%;

лимони та апельсини – на 39,1% і 14,6% відповідно;

капуста білокачанна – на 25,4%;

цибуля ріпчаста – на 37,8%;

картопля – на 9,6%;

часник – на 23,2%.

Гречка як лакмус рівня паніки

Не варто купувати величезну кількість продуктів

Овочі подорожчали не так сильно, як інші продукти

Крупи - найпопулярніший товар під час карантину

Хліб не стає дешевше

Ціни на олію зросли

Карантин триває

Можливо, вся справа в ажіотажі

Підвищення цін торкнулося і різноманітної молочної продукції

Зростання цін поки не надто контролюється

Борошно розбирають з величезною швидкістю

Лимони, мед і імбир сильно подорожчали

Незважаючи на те, що ціни на базові продукти стали вище, ажіотаж в супермаркетах міста все ще триває. Продукти борщового набору, крупи, макаронні вироби і деякі овочі все з такою ж стрімкою швидкістю залишають прилавки супермаркетів Дніпра.

На сьогодні попит не падає

Наявність продуктів не зменшує ажіотаж

У такій непростій ситуації найскладніше пенсіонерам

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи дотримуються правил жителі Дніпра під час карантину.

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