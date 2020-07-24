Тест на коронавірус у Дніпрі: де зробити і його вартість

Згідно зі статистикою Департаменту охорони здоров'я міської ради, в Дніпрі продовжує зростати кількість хворих коронавірусом. Місцеві жителі звертаються до міських лікарень з симптомами, схожі на COVID-19. Щоб дізнатися, чи дійсно захворіла людина – потрібно здати тест на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як в Дніпрі роблять тести на коронавірус, де обстежитися і скільки це коштуватиме – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"З температурою відправили додому"

Як розповіла OBOZREVATEL мешканка Дніпра Аліна, нещодавно їй довелося здавати тест на COVID-19. Дівчина звернулася в одну з міських лікарень з симптомами ГРВІ. Через 40 хвилин очікування в приймальні, до неї підійшла терапевт в спеціальному захисному костюмі, виміряла температуру і розпитала про симптоми:

"Температура у мене була 37,8. Лікар прослухала легкі, оглянула горло, і перше, що їй спало на думку – це все наслідки протягу або кондиціонера", – повідомила дніпрянка.

Потім дівчина здала аналізи, щоб виключити запалення в організмі. Через годину прийшли результати і нічого страшного не виявили:

"Терапевт сказала, що в такому випадку потрібно перевірити і на наявність коронавірусної інфекції. Але в підсумку мене відпустили додому і сказали зробити тест в платній лабораторії. Також додали, що, по можливості, не потрібно контактувати з людьми і, якщо результат буде позитивним, прийти в лікарню, де мене госпіталізують", – розповіла Аліна.

Тест на коронавірус у Дніпрі. Фото "Пілігрим"

На наступний день дівчина відправилася до платної лабораторії для того, щоб здати два тести на антитіла до коронавірусу – IgM і IgG. Пацієнтці вони обійшлися в 1000 гривень (один тест – 500 гривень):

"Як і обіцяли, результати повинні прийти протягом п'яти робочих днів. Але мені відправили навіть раніше – через три дні", – підкреслила мешканка Дніпра Аліна.

Крім того, перед здачею дівчина заповнила відповідний документ, де їй поставили кілька запитань: чи контактувала вона з людьми, у яких виявили коронавірусну інфекцію, місце роботи, чи була за кордоном і т.п.

Результати обстеження на COVID-19

Де в Дніпрі зробити тест на COVID-19, його вартість і що потрібно для здачі

У Дніпропетровському обласному лабораторному центрі проводять тестування на COVID-19 як для здорових, так і хворих людей.

Як розповіли OBOZREVATEL співробітники центру, тестування доступне для осіб без симптомів ГРВІ:

"Якщо людина абсолютно здорова, але планує кудись поїхати, то вона може зробити платне тестування на коронавірус. Якщо ж сімейний лікар направляє пацієнта з підозрою на COVID-19 здати аналізи в лабораторію, то обстеження буде повністю безкоштовне", – повідомили в Дніпропетровському обласному лабораторному центрі.

У лабораторії тестування роблять із застосуванням методу полімеразної ланцюгової реакції (якісне виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2 в біологічному матеріалі).

Послуги на проведення тестування на COVID-19 методом ПЛР надаються на договірній основі.

Як повідомляють в лабораторному центрі, пацієнт повинен відправити на електронну пошту відповідну заяву на проведення тестування. Також це можна зробити особисто за умови дотримання необхідних протиепідемічних заходів.

Відповідна заява на проведення тестування

Після цього пацієнтові відправляють рахунок-фактуру, він оплачує послугу і направляється до центру. Прийом здійснюється за умови дотримання необхідних протиепідемічних заходів, зокрема, використання засобів індивідуального захисту.

Відбір біологічного матеріалу для проведення тестування на COVID-19 проводиться фахівцями в спеціально виділеному приміщенні, а також з виїздом на адресу пацієнта.

Пацієнт може отримати результат аналізу будь-яким зручним способом – по електронній пошті, особисто або за домовленістю.

Вартість тестування на коронавірус в Дніпропетровському обласному лабораторному центрі:

ПЛР-тестування з відбором зразків біоматеріалу – 955,20 гривень;

ПЛР-тестування без відбору зразків біоматеріалу – 786 гривень;

ПЛР-тестування з виїздом на відбір зразків у пацієнта, без вартості проїзду – 1165,20 гривень (вартість проїзду за 1 км 8,40 гривень).

Умови для відбору матеріалу:

За дві години до відбору матеріалу потрібно утриматися від прийому їжі, вживання напоїв, використання спрею для порожнини рота і куріння. За шість годин до обстеження необхідно утриматися від вживання лікарських засобів для зрошення ротоглотки.

Важливо відмітити! Тестування на COVID-19 не проводиться анонімно. При відвідуванні пункту відбору матеріалу необхідно пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

У разі отримання негативного результату тестування дані пацієнта вносять в єдину електронну базу з подальшим оновленням в сервісі "Дій вдома".

У разі отримання позитивного результату тестування будуть проведені відповідні протиепідемічні заходи.

Тест на коронавірус у Дніпрі. Фото "Крим.Реаліі"

Також OBOZREVATEL дізнався, як йдуть справи з тестами на COVID-19 в приватних клініках і лабораторіях Дніпра. Як виявилося, не у всіх установах проводять тестування на коронавірус.

Але все ж у багатьох клініко-діагностичних лабораторіях можна здати аналізи на виявлення антитіл до COVID-19. Вартість тестування в Дніпрі становить від 500 гривень. Як відзначають в лабораторіях, при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу.

Тест на коронавірус у Дніпрі. Фото "ІА Regnum"

Хто має право на безкоштовний тест на COVID-19

Як повідомили в пресслужбі Національної служби здоров'я України, на території нашої держави не передбачено масове безкоштовне тестування на COVID-19. Так, за державні кошти тест роблять тільки певним категоріям людей і в певних випадках.

Право на безкоштовний тест мають такі особи:

Особи, які мають симптоми коронавірусної хвороби – їх тестують відразу при підозрі;

Пацієнти з пневмонією – теж якомога швидше;

Особи, які контактували з хворими COVID-19, повинні пройти тест на 14 добу після контакту;

Пацієнти, які потребують планової госпіталізації або операції – безпосередньо перед ними. Госпіталізація пацієнта здійснюється за умови негативного результату тесту на COVID-19;

Медики та інші працівники установ, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19 або доглядають за ними – раз в 14 днів;

Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19, і працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, що беруть участь в розрізі тіл померлих – також раз на два тижні;

Працівники Національної гвардії, Національної поліції і Державної прикордонної служби, інші медичні та фармацевтичні працівники – раз в 30 днів.

Відзначимо, що у всіх випадках мова йде не про експрес-тести, а тільки про лабораторні тестування – ПЛР або ІФА, в залежності від ситуації.

Для того щоб пройти тестування безкоштовно, потрібно мати напрямок або від сімейного лікаря, або від лікуючого лікаря, який направляє пацієнта на госпіталізацію або операцію.

Тест на коронавірус у Дніпрі. Фото "Фокус"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі активно борються з нелегальними перевезеннями. Мало хто знає, але, скориставшись їхніми послугами, можна наразити себе на небезпеку. Як відзначають фахівці, по місту ситуація з незаконними перевізниками – критична.