Новий вид шахрайства: як в Дніпрі аферисти виманюють гроші

На що тільки не йдуть шахраї, щоб виманити у людей гроші. Так, в Дніпрі аферисти придумали новий спосіб оббирання місцевих жителів.

OBOZREVATEL докладно розповість про схему зловмисників.

Шахраї NewsRoom

Дмитро – підприємець з багаторічним стажем. У нього мережа магазинів з алкогольними напоями в Дніпрі. Днями чоловікові надійшов на телефон дивний дзвінок:

"Мені зателефонував невідомий і сказав, що хоче купити алкоголь на весілля племінника. На питання, звідки у нього мій номер телефону, він відповів, що його дала продавчиня мого магазину.

На наступний день в магазин під'їхав солідний чоловік-вірменин. Він був пристойно одягнений в брендові речі, видно, що людина не з вулиці.

Але як тільки я став пропонувати на вибір алкоголь, він почав "вішати локшину на вуха"", - розповів Дмитро.

Так, невідомий в подробицях почав розповідати про майбутнє весілля і як вона буде проходити:

"За його розповідями, весілля у племінника, який одружується на корінній дніпрянці. Мене відразу збентежило те, що свято буде проходити біля ТЦ "Караван". Нібито там поставлять намет на 900 гостей. При цьому він зазначив, що оренда місця коштує 185 тисяч гривень .

Це здалося мені дуже дивним, так як біля цього торгового центру ніколи не влаштовували щось подібне.

Після цього чоловік почав розповідати в подробицях все життя свого племінника і його майбутньої нареченої. Заговорював зуби мені, так би мовити", - зазначив Дмитро.

Шахрай PaySpace Magazine

В один момент чоловік різко змінив тему розмови і почав розповідати про безглуздої ситуації, яка з ним сталася:

"Як стало відомо, він нібито знімає квартиру, і ось сьогодні чоловік вирішив винести сміття, а двері зачинилися. Дивно те, що він вирішив викинути сміття в стильному костюмі, у краватці і налакованих туфлях.

Цей чоловік викликав рятувальників, але вони відмовилися зламувати замок, так як квартира наймана.

Потім він почав скаржитися, що господиня житла приїде тільки через два дні і йому тепер ніде ночувати. А прихистити родичі не можуть, так як, за його словами, вони дуже дивні.

Після цього чоловік постійно говорив про якісь 400 гривень, що йому треба десь переночувати.

Звичайно, я порадив йому, як вчинити в цій ситуації, але він начебто спеціально постійно повторював про 400 гривень і тиснув на жалість", - додав дніпрянин.

Дмитро додав, що не повівся на провокацію шахрая. Але чоловік був настільки переконливий, що начебто гіпнозом виманював гроші:

"Він постійно дивився в очі і повторював про ці 400 гривень. В один момент я навіть задумався, щоб допомогти і дати йому грошей на ночівлю. Але потім схаменувся і зрозумів, що це обман.

Все закінчилося тим, що чоловік здався і зрозумів, що розвезти мене на гроші не вдасться. Перед відходом він сказав, що прийде на наступний день і принесе завдаток за алкоголь, але минув майже тиждень, а чоловіка як слід прохолов.

До сих пір залишається загадкою, звідки у нього з'явився мій номер телефону, так як ніяка продавщиця його не давала, і взагалі вперше в житті його побачила", - додав Дмитро.

Шахрай Відкритий

Шановні дніпряни, будьте пильні і не ведіться на афери шахраїв, які обманним способом і за допомогою гіпнозу намагаються Вас обібрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші. Фахівці попереджають, що в Україні може з'явитися і нова схема обману – коли ваші картки будуть красти прямо біля банкомату.

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