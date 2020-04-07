Карантинні заходи в Дніпрі: чи дотримуються городяни правил

За останню добу в Дніпрі за допомогою з ознаками вірусних інфекцій звернулося 304 людини. У місті діють нові правила, які допоможуть запобігти поширенню коронавірусу.

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Про те, чи дотримуються нових правил і заходів жителі Дніпра під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Чи дотримуються дніпряни правила під час карантину

Як повідомила медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник, станом на 7 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 13 випадків коронавірусної інфекції, троє з цих людей одужали. Ще 8 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження в 21-й інфекційній лікарні.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, з 6 квітня 2020 року в Дніпрі діють нові обмеження і правила. Карантинні заходи стали більш посиленими, що має допомогти запобігти поширенню COVID-19.

Так, з 6 квітня в Дніпрі заборонено:

Перебувати на вулиці без документів, що підтверджують вашу особу;

Перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів;

Переміщатися по вулицях групами більше 2-х осіб (крім випадків супроводу неповнолітніх дітей і службової необхідності);

Перебування на вулиці осіб молодше 14-ти років без супроводу батьків;

Відвідування місць відпочинку: спортивних та дитячих майданчиків, скверів, парків, лісопаркових і прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин або службової необхідності);

Відвідування установ, що надають соціальні послуги.

Контролюють дотримання режиму самоізоляції поліцейські, військовослужбовці, Національна гвардія і працівники державних установ Міністерства охорони здоров'я.

Під час карантину вулиці Дніпра стали порожніми. На ігрових майданчиках немає дітей, на лавочках не відпочивають дорослі. Скупчення людей спостерігається тільки в аптеках, продуктових магазинах і супермаркетах.

Ще кілька днів тому на майданчиках гуляли діти

Дніпряни намагаються не виходити на вулицю без потреби

У дворах немає людей

Дитячі майданчики закриті

На яку суму в Дніпрі можуть оштрафувати під час карантину

За порушення правил карантину, про які ми писали вище, в Дніпрі діють штрафи: від 17 000 до 34 000 гривень для жителів міста, і від 34 000 до 170 000 гривень для чиновників.

Крім того, передбачені штрафи за порушення санітарно-гігієнічних вимог. Вони спрямовані мінімізувати ймовірність поширення коронавірусу: від 17 000 до 54 000 гривень.

Городяни не готові платити такі великі суми, тому практично всі носять одноразові маски або респіратори. Особливо там, де постійно велике скупчення людей: в магазинах, аптеках, супермаркетах.

Жителі Дніпра відповідально ставляться до здоров'я під час карантину

Прості правила допоможуть бути здоровим

Батьки піклуються про дітей

Бережіть себе і своїх близьких

На вулицях Дніпра рідко зустрінеш городянина без медичної маски

На вході у кожний магазин в Дніпрі розміщено інформаційне оголошення про обмеження кількості людей в торговому залі і обов'язкову наявність у покупців респіраторів або масок.

При вході в магазини розміщені оголошення

Без масок в продуктові входити заборонено

Дотримуйтесь правил і дистанції

На вулицях Дніпра городянам вдається тримати дистанцію в 1,5 метра по відношенню до інших людей, а ось в супермаркетах – ні. Крім того, що дніпряни скуповують продукти харчування і непродовольчі товари, створюються великі натовпи і черги.

Постарайтеся не виходити на вулицю без особливої потреби

Люди похилого віку особливо уважні до правил

На сьогодні люди не перестали скуповувати продукти

Зараз не можна допустити масове зараження вірусом

У супермаркетах міста майже всі покупці дотримуються правил

Дніпряни вже звикли носити маски

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

Якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;

Не панікуйте. Все буде добре!

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