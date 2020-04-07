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7 квітня • оновлено в 17:59
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Яна Коваль

Карантинні заходи в Дніпрі: чи дотримуються городяни правил

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За останню добу в Дніпрі за допомогою з ознаками вірусних інфекцій звернулося 304 людини. У місті діють нові правила, які допоможуть запобігти поширенню коронавірусу.

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Про те, чи дотримуються нових правил і заходів жителі Дніпра під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Чи дотримуються дніпряни правила під час карантину

Чи дотримуються дніпряни правила під час карантину

Як повідомила медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник, станом на 7 квітня в Дніпрі офіційно підтверджено 13 випадків коронавірусної інфекції, троє з цих людей одужали. Ще 8 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження в 21-й інфекційній лікарні.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, з 6 квітня 2020 року в Дніпрі діють нові обмеження і правила. Карантинні заходи стали більш посиленими, що має допомогти запобігти поширенню COVID-19.

Так, з 6 квітня в Дніпрі заборонено:

  • Перебувати на вулиці без документів, що підтверджують вашу особу;

  • Перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів;

  • Переміщатися по вулицях групами більше 2-х осіб (крім випадків супроводу неповнолітніх дітей і службової необхідності);

  • Перебування на вулиці осіб молодше 14-ти років без супроводу батьків;

  • Відвідування місць відпочинку: спортивних та дитячих майданчиків, скверів, парків, лісопаркових і прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин або службової необхідності);

  • Відвідування установ, що надають соціальні послуги.

Контролюють дотримання режиму самоізоляції поліцейські, військовослужбовці, Національна гвардія і працівники державних установ Міністерства охорони здоров'я.

Під час карантину вулиці Дніпра стали порожніми. На ігрових майданчиках немає дітей, на лавочках не відпочивають дорослі. Скупчення людей спостерігається тільки в аптеках, продуктових магазинах і супермаркетах.

Ще кілька днів тому на майданчиках гуляли діти

Ще кілька днів тому на майданчиках гуляли діти

Дніпряни намагаються не виходити на вулицю без потреби

Дніпряни намагаються не виходити на вулицю без потреби

У дворах немає людей

У дворах немає людей

Дитячі майданчики закриті

Дитячі майданчики закриті

На яку суму в Дніпрі можуть оштрафувати під час карантину

За порушення правил карантину, про які ми писали вище, в Дніпрі діють штрафи: від 17 000 до 34 000 гривень для жителів міста, і від 34 000 до 170 000 гривень для чиновників.

Крім того, передбачені штрафи за порушення санітарно-гігієнічних вимог. Вони спрямовані мінімізувати ймовірність поширення коронавірусу: від 17 000 до 54 000 гривень.

Городяни не готові платити такі великі суми, тому практично всі носять одноразові маски або респіратори. Особливо там, де постійно велике скупчення людей: в магазинах, аптеках, супермаркетах.

Жителі Дніпра відповідально ставляться до здоров'я під час карантину

Жителі Дніпра відповідально ставляться до здоров'я під час карантину

Прості правила допоможуть бути здоровим

Прості правила допоможуть бути здоровим

Батьки піклуються про дітей

Батьки піклуються про дітей

Бережіть себе і своїх близьких

Бережіть себе і своїх близьких

На вулицях Дніпра рідко зустрінеш городянина без медичної маски

На вулицях Дніпра рідко зустрінеш городянина без медичної маски

На вході у кожний магазин в Дніпрі розміщено інформаційне оголошення про обмеження кількості людей в торговому залі і обов'язкову наявність у покупців респіраторів або масок.

При вході в магазини розміщені оголошення

При вході в магазини розміщені оголошення

Без масок в продуктові входити заборонено

Без масок в продуктові входити заборонено

Дотримуйтесь правил і дистанції

Дотримуйтесь правил і дистанції

На вулицях Дніпра городянам вдається тримати дистанцію в 1,5 метра по відношенню до інших людей, а ось в супермаркетах – ні. Крім того, що дніпряни скуповують продукти харчування і непродовольчі товари, створюються великі натовпи і черги.

Постарайтеся не виходити на вулицю без особливої потреби

Постарайтеся не виходити на вулицю без особливої потреби

Люди похилого віку особливо уважні до правил

Люди похилого віку особливо уважні до правил

На сьогодні люди не перестали скуповувати продукти

На сьогодні люди не перестали скуповувати продукти

Зараз не можна допустити масове зараження вірусом

Зараз не можна допустити масове зараження вірусом

У супермаркетах міста майже всі покупці дотримуються правил

У супермаркетах міста майже всі покупці дотримуються правил

Дніпряни вже звикли носити маски

Дніпряни вже звикли носити маски

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

  • Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

  • Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

  • Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

  • Якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

  • Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;

  • Не панікуйте. Все буде добре!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в Дніпрі "розводять" бажаючих орендувати житло.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Теги
карантин вірус супермаркет новини
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