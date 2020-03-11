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11 березня • оновлено в 17:12
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Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу

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У Дніпрі сини загиблого бійця ЗСУ Андрія Широкова (позивний "Сім'янин") поклали квіти до меморіальної дошки на його честь.

Зворушливе фото хлопчиків вразило мережу, користувачі стали активно коментувати публікацію в групі "Баба и кіт" в Facebook (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

Багатодітний батько загинув 18 грудня 2016 року на "Світлодарській дузі" в Донецькій області під час артилерійського обстрілу. У чоловіка залишилося двоє доньок, два усиновлених і два рідних сина.

Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу

Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу

"Баба и кіт" в Facebook

"Це і є майбутнє України. Це ті хлопці, яких боїться ворог", "Це справжній цвіт нації! Сини за батька підуть заради перемоги", "Розплакалася...", – пишуть в коментарях.

Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу
Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу
Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу
Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу
Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу
Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 березня в результаті попадання протитанкової керованої ракети загинув український військовий.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
фотографии

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