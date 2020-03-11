У Дніпрі сини загиблого бійця ЗСУ Андрія Широкова (позивний "Сім'янин") поклали квіти до меморіальної дошки на його честь.

Зворушливе фото хлопчиків вразило мережу, користувачі стали активно коментувати публікацію в групі "Баба и кіт" в Facebook (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Багатодітний батько загинув 18 грудня 2016 року на "Світлодарській дузі" в Донецькій області під час артилерійського обстрілу. У чоловіка залишилося двоє доньок, два усиновлених і два рідних сина.

Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережу "Баба и кіт" в Facebook

"Це і є майбутнє України. Це ті хлопці, яких боїться ворог", "Це справжній цвіт нації! Сини за батька підуть заради перемоги", "Розплакалася...", – пишуть в коментарях.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 березня в результаті попадання протитанкової керованої ракети загинув український військовий.

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