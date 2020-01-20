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20 січня • оновлено в 08:07
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Карина Бондаренко

Вдарить мороз: синоптики дали прогноз погоди на 20 січня в Дніпрі

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Понеділок, 20 січня, в Дніпрі пройде без опадів.

У місті протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомляє Синоптик.

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Прогноз погоди

Прогноз погоди

РІАМО

Синоптики прогнозують від -2 до -4 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -7 до -9.

Вдарить мороз: синоптики дали прогноз погоди на 20 січня в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україні в понеділок, 20 січня, очікується холодна, але суха погода. Температура повітря досягне мінусових значень лише в центрі і на сході країни.

На заході України 20 січня буде до +3 градусів, в центрі очікується до +2, а на сході до +1 градусів. На півдні країни буде до +2. Вночі в Україні температура повітря в основному досягне -4 градусів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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