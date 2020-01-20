Вдарить мороз: синоптики дали прогноз погоди на 20 січня в Дніпрі

Понеділок, 20 січня, в Дніпрі пройде без опадів.
У місті протягом всього дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомляє Синоптик.
Прогноз погоди
РІАМО
Синоптики прогнозують від -2 до -4 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -7 до -9.
Раніше OBOZREVATEL писав, що Україні в понеділок, 20 січня, очікується холодна, але суха погода. Температура повітря досягне мінусових значень лише в центрі і на сході країни.
На заході України 20 січня буде до +3 градусів, в центрі очікується до +2, а на сході до +1 градусів. На півдні країни буде до +2. Вночі в Україні температура повітря в основному досягне -4 градусів.
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