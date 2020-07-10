У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 10 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 541 особа, двоє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 71 особа. 37 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай важкому стані. Перемогти хворобу вдалося 474 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

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