У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 9 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 539 осіб, двоє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні знаходиться 71 особа. 36 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 468 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 12 млн людей. За попередню добу було виявлено 213 280 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.