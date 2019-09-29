У Дніпрі відключать світло в двох районах: кого торкнеться

У Дніпрі в неділю, 29 вересня, на кількох вулицях не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла ApsnyLIFE

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Мостова, 123 - 165, 83 - 226, 118 - 168, 167 - 197, 174 - 226;

вул. Набережна, 1 - 7а;

вул. Фронтова, 1 - 79, 2 - 72;

вул. Ю. Кондратюка, 243 - 251, 244 - 258А;

пров. Фронтовий, 1 - 21, 2 - 38;

вул. Балістична, 2 - 22;

вул. Батайська, 1 - 31, 2 - 26;

вул. Водоп'янова, 2 - 74, 3 - 73а;

вул. Калінінградська, 1 - 11, 2 - 18, 17 - 23;

вул. Керченська, 1 - 19, 2 - 20;

вул. П'ятирічки, 1 - 31, 2 - 34;

вул. Співдружності, 1 - 23, 2 - 26.

Амур-Нижньодніпровський район:

пров. Крушельницької, 5;

вул. Білгородська, 127 - 173, 106 - 136а;

вул. Східна, 1 - 7,

пров. Східний, 2 - 42, 1 - 39, 45б, 45в, 45г, 47, 49а, 6б, 10а - 14а, 18а - 24а, 42а - 52, 54 - 68, 41б - 59б, 25а, 65, 41 - 49 - 61, 42а - 68, 24а, 26а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 22 вересня діють нові тарифи на водопостачання.

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