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30 березня • оновлено в 08:27
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Карина Бондаренко

У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

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У понеділок, 30 березня, в жителі сотень будинків Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Дніпро

Відключення світла Дніпро

Газета Кемерова

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район

  • вул. Зоопарковая 2-72,1-63,

  • вул. Таджицька 17-59,10-242

  • вул. Сердюкова 1-67,2-76,

  • вул. Оранжерейна 16-58,29-97,

  • вул. Романовського 11,3,5,59, 33 / 2,2-6

  • вул. Бестужева 46-52,41-49,51-65,54-60,67-71,

  • вул. Князя Костянтина Острозького 42-68,43-61,

  • вул. Антарктична 1-139,2-162,

  • вул. Пшенична 1-15,2-26,

  • вул. Дачна 2-114,1-91,

  • вул. Героїв Дніпра 1-79,2-90,

  • вул. Залізнична 33-3,2-74,

  • вул. Косогірному 2-92,7-13,77-115,

  • вул. Прохорова 2-100,1-109,

  • вул. Луцька 2-8,3-17,

  • вул. Чебоксарська 42-74,51-83,

  • вул. Псковська 1-69,2-68,

  • вул. Андрія Сахарова 3-73,2-74

  • вул. Целіноградська 1-31,2-14,

  • вул. Н.Тимошенко, 1,5-15,2-16,

  • вул. Солнечногорская 4-42,1-109

  • вул. Адлерская 1-17,2-20,

  • вул. В'єтнамська 1-137,2-74,

  • вул. Календарна 2-54,1-81,

  • вул. Прорізна 2-78,3-51,

  • вул. Олександра Серебрякова 4-16,1-13,

  • вул. Туркменська 2-16,11,

  • вул. Відпочинку 5-27,4-24,

  • вул. Марійська 2-18,5-11,

  • пер. Марійська 1-9,12-14,6,

  • вул. Сонячна 1-5,2-10,12,13,15,

  • вул. Естафетна 1-33,4-24,

  • вул. Таджицька 1-15,2-10,

  • пер. Дачний 2-10,1-15,

  • вул. Косогірному 94-98,119-121,

  • вул. Листопадова 1-11,6 14

  • вул. Активістів 3,11,15,11а,

  • вул. Богородицька 45,77,84,86,88,38,78,42,40,6,2,117,

  • вул. Олешківська 2,26,12,50,50,82,31,33,35,43,45,47,78,90,94,72,98,

  • вул. Таврійська,

  • пер. Ягідний 5,7,13,45,33,2,16,18,24,34,46,52,56,

  • вул. Генерала Грушевського,

  • вул. Адлерская 29-47,32,

  • вул. Чебоксарська 1-49,4-40

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині збільшилася кількість хворих на коронавірус.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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