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11 грудня • оновлено в 18:33
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Карина Бондаренко

У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У Дніпрі 12 грудня з 10:00 до 22:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

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Відключення води

Відключення води

NewsOne

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Мандриківська, 134, 137, 139, 141, 143;

  • приватний сектор по вул. Мандриківській, від будинку №130 до будинку №220;

  • вул. Набережна Перемоги, 66, 70.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 11 грудня на Слобожанському проспекті під віадуком сталося ДТП за участю Mercedes Sprinter і Toyota. В результаті зіткнення серйозно постраждав водій легковика.

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Автор
Карина Бондаренко
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