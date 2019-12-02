У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

У вівторок, 3 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі попередили про відключення світла 34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

вул. Ашхабадская, 107 - 149, 118 - 190;

вул. Верещагіна, 33, 107 - 135а, 108 - 150;

вул. Травнева, 160 - 172;

вул. Холодильна, 55, 57, 59, 61, 107а;

вул. Янтарна, 75, 79, 83;

вул. Радищева, 28, 34;

вул. Гаражна, 1;

вул. Байкальська, 13, 20;

просп. Слобожанський, 109а, 111, 111а;

вул. Бєляєва, 2;

вул. Висоцького, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в.

Новокодацький район:

просп. Івана Мазепи, 8 - 16, 16 - 30;

Дитячий садок № 238;

вул. Ногінська, 1, 2, 4, 5, 11 - 17, 12 - 20, 21 - 31, 24, 35;

вул. Матлахове, 3а, 5 - 15;

вул. Володимира Самодрига, 1 - 13, 2 - 18;

вул. Полковника Горленко, 1 - 27, 2 - 26;

вул. Дунаєвського, 5 - 29, 18 - 30;

вул. Военноморський, 9;

вул. Київська, 70 - 124;

вул. Азовська, 1 - 7, 2 - 8;

вул. Машиністів, 2, 4, 6;

вул. Якова Острянина, 47 - 85, 52 - 88;

вул. Водійська, 19 - 51, 20а - 60;

пер. Водійський, 1 - 9, 2 - 18;

вул. Марата, 4 - 6;

вул. Качалова, 6;

вул. Тиверська. 1, 3, 4;

просп. Сергія Нігояна, 61а, 63, 67;

вул. Новоорловська, 22, 22а, 24, 26;

вул. Віктора Мерзленко, 21, 23;

вул. Вахрушева, 9.

Центральний район:

вул. Княгині Ольги, 2, 6, 8;

просп. Дмитра Яворницького, 98;

просп. Олександра Поля, 35, 37, 43, 45, 50;

вул. Ульянова, 11а;

вул. Старокозацький, 65.

Шевченківський район:

вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8б, 10.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі серйозно погіршиться погода. У місті та області очікується холод, сніг і ожеледиця.

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