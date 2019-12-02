Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

Читати матеріал російською

У вівторок, 3 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Новини
На проспекті Гагаріна в Дніпрі паралізовано рух: що сталося

У Дніпрі попередили про відключення світла

У Дніпрі попередили про відключення світла

34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Ашхабадская, 107 - 149, 118 - 190;

  • вул. Верещагіна, 33, 107 - 135а, 108 - 150;

  • вул. Травнева, 160 - 172;

  • вул. Холодильна, 55, 57, 59, 61, 107а;

  • вул. Янтарна, 75, 79, 83;

  • вул. Радищева, 28, 34;

  • вул. Гаражна, 1;

  • вул. Байкальська, 13, 20;

  • просп. Слобожанський, 109а, 111, 111а;

  • вул. Бєляєва, 2;

  • вул. Висоцького, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в.

Новокодацький район:

  • просп. Івана Мазепи, 8 - 16, 16 - 30;

  • Дитячий садок № 238;

  • вул. Ногінська, 1, 2, 4, 5, 11 - 17, 12 - 20, 21 - 31, 24, 35;

  • вул. Матлахове, 3а, 5 - 15;

  • вул. Володимира Самодрига, 1 - 13, 2 - 18;

  • вул. Полковника Горленко, 1 - 27, 2 - 26;

  • вул. Дунаєвського, 5 - 29, 18 - 30;

  • вул. Военноморський, 9;

  • вул. Київська, 70 - 124;

  • вул. Азовська, 1 - 7, 2 - 8;

  • вул. Машиністів, 2, 4, 6;

  • вул. Якова Острянина, 47 - 85, 52 - 88;

  • вул. Водійська, 19 - 51, 20а - 60;

  • пер. Водійський, 1 - 9, 2 - 18;

  • вул. Марата, 4 - 6;

  • вул. Качалова, 6;

  • вул. Тиверська. 1, 3, 4;

  • просп. Сергія Нігояна, 61а, 63, 67;

  • вул. Новоорловська, 22, 22а, 24, 26;

  • вул. Віктора Мерзленко, 21, 23;

  • вул. Вахрушева, 9.

Центральний район:

  • вул. Княгині Ольги, 2, 6, 8;

  • просп. Дмитра Яворницького, 98;

  • просп. Олександра Поля, 35, 37, 43, 45, 50;

  • вул. Ульянова, 11а;

  • вул. Старокозацький, 65.

Шевченківський район:

  • вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8б, 10.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі серйозно погіршиться погода. У місті та області очікується холод, сніг і ожеледиця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги