У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

У ніч на понеділок, 9 грудня, вандали вирвали близько 10 урн на центральному проспекті Дніпра.
Два 21-річних хлопця "попрацювали" на відрізку проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Володимира Моссаковського до Олеся Гончара. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції в Дніпропетровській області в Facebook.
Зловмисників помітив місцевий житель і повідомив в поліцію. Молодих хлопців спіймали "на гарячому" і доставили в Соборне відділення поліції.
Вандали вирвали урни "з м'ясом"
Інформатор
Комунальники вже почали відновлювати поламані урни.
Патрульна поліція в Дніпропетровській області
Інформатор
Інформатор
Інформатор
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