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9 грудня • оновлено в 19:21
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Карина Бондаренко

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

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У ніч на понеділок, 9 грудня, вандали вирвали близько 10 урн на центральному проспекті Дніпра.

Два 21-річних хлопця "попрацювали" на відрізку проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Володимира Моссаковського до Олеся Гончара. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції в Дніпропетровській області в Facebook.

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Зловмисників помітив місцевий житель і повідомив в поліцію. Молодих хлопців спіймали "на гарячому" і доставили в Соборне відділення поліції.

Вандали вирвали урни "з м'ясом"

Вандали вирвали урни "з м'ясом"

Інформатор

Комунальники вже почали відновлювати поламані урни.

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Інформатор

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Інформатор

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Інформатор

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Наше місто

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Наше місто

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Наше місто

У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

Наше місто

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі легковик на швидкості влетів у стовп. ДТП сталося на Мануйлівська проспекті.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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