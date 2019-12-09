У Дніпрі піймали банду сміттєвих вандалів: фото "героїв"

У ніч на понеділок, 9 грудня, вандали вирвали близько 10 урн на центральному проспекті Дніпра.

Два 21-річних хлопця "попрацювали" на відрізку проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Володимира Моссаковського до Олеся Гончара. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції в Дніпропетровській області в Facebook.

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Зловмисників помітив місцевий житель і повідомив в поліцію. Молодих хлопців спіймали "на гарячому" і доставили в Соборне відділення поліції.

Вандали вирвали урни "з м'ясом" Інформатор

Комунальники вже почали відновлювати поламані урни.

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

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