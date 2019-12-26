У Дніпрі під Новий рік сталася природна аномалія: фото

Через теплу зиму під загрозою "вимирання" виявилися близько 30 видів рослин в ботанічному саду.

Директор ботсаду ДНУ Анатолій Кабар в кінці грудня демонструє унікальне явище – цвітіння калини запашної. Зазвичай ця калина цвіте в кінці березня – початку квітня, передає gorod.dp.ua.

Природна аномалія в Дніпрі gorod.dp.ua

В деякі роки в теплі зимові періоди ця калина цвіла і раніше, але зараз цей чагарник знаходиться під загрозою вимерзання, вважає Кабар і демонструє не тільки квіточки, а й нирки з листочками.

"Квіти – не страшно, листочки – страшно. Адже якщо він почне відкриватися – значить кущ йде в зростання і поживні речовини починають циркулювати. Тобто, в теплий період кріопротектори, які пов'язують воду і не дають їй замерзати в холодний період вже не працюють і рослина прокидається. І як тільки приходять морози – воно починає хворіти і може померти ", – коментує цвітіння і перші листочки Анатолій Кабар.

Директор ботсаду ДНУ Анатолій Кабар gorod.dp.ua

Новини Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

Директор дніпровського ботсаду озвучує одне з найбільших бажань – швидкі морози. Адже якщо процес вегетації в рослинах продовжиться, вони можуть загинути. І, якщо в найближчі дні не підморозить – під загрозою опиняться близько 30 видів рослин ботсаду.

gorod.dp.ua

Деякі рослини в ботсаду і зовсім не відчули період зими і навіть не скинули листя, адже сильних морозів і настання зими як таких не було. Так, вічнозелена китайська Абелія в наших широтах листя скидає. А в цьому році рослина залишилася "зеленою" через відсутність тривалих заморозків.

gorod.dp.ua

gorod.dp.ua

gorod.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця 2019 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!