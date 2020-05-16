У Дніпрі на набережній гуляла зграя диких кабанів. Відео

У Дніпрі на вулиці Набережній Заводській була зафіксована невелика група диких кабанів.

Тварини ходили по дорозі в темний час доби, коли не було жвавого руху. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Х**ыв Днепр" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У Дніпрі стало настільки чисто, що на Набережну вийшли кабани" – прокоментував очевидець, якому вдалося зняти на відео диких тварин.

У Дніпрі на набережній гуляла зграя диких кабанів YouTube

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