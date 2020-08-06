У Дніпрі маршрутник відмовив ветерану АТО в безкоштовному проїзді. Фото і відео

У середу, 5 серпня, в Дніпрі в маршрутному таксі № 57А учаснику бойових дій на Донбасі відмовляли в безкоштовному проїзді.

Водій маршрутки не хотів безкоштовно везти чоловіка за посвідченням УБД. Про це повідомили в Telegram-каналі "Міський Транспорт Дніпра".

Інцидент стався ввечері, коли маршрутка вирушала з кінцевої зупинки на правому березі Дніпра. Водій відмовляв в безкоштовному проїзді учаснику АТО через те, що в салоні нібито закінчилися пільгові місця. Коли пасажир почав знімати те, що відбувається, на відео і пообіцяв викликати поліцію, позиція маршрутника різко змінилася. Він все-таки пропустив чоловіка до салону без оплати проїзду.

Пасажир зазначив, що це вже другий конфлікт через пільговий проїзд саме з цим водієм.

"На зауваження, що учасники бойових дій їдуть без обмежень у кількості, сказав "всі так кажуть". Розберіться будь ласка, тому що в третій раз вже буде катати роту ветеранів весь день!", - написав обурений городянин.

Ситуацію OBOZREVATEL прокоментував глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Він зазначив, що відбувся розгляд даного факту. Конфлікт був вичерпаний і пасажир все ж доїхав безкоштовно до місця призначення за посвідченням УБД. Із водієм була проведена робота щодо обслуговування пасажирів пільгових категорій.

У Дніпрі маршрутник відмовив ветерану АТО в безкоштовному проїзді Telegram-канал "Міський Транспорт Дніпра"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник "прокатав" затиснутого дверима пасажира з інвалідністю.