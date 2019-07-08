ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

У Дніпрі їздитимуть нові трамваї: назвали дату

1.2тЧитати матеріал російською

У Дніпрі в кінці серпня вийдуть на маршрути сім нових трамвайних вагонів.

Вони були використані в Німеччині, а зараз в КП "Дніпровський електротранспорт" їх готують до роботи: переобладнують, фарбують і реставрують всередині, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Як зазначив Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра, у міста є домовленість про придбання 20 вагонів з Німеччини:

Новий трамвай

Новий трамвай

Пресслужба міської ради

"З огляду на те, що вік деяких трамваїв, які рухаються по місту, становить понад 50 років, ми прийняли рішення придбати 20 одиниць трамваїв в Німеччині. Вартість одного з урахуванням доставки, розмитнення і т.д. становить 39 тис. євро. Раніше вартість була вищою , однак після переговорів нам вдалося отримати знижку в розмірі 5 тис. євро за кожну одиницю. зараз ми проводимо модернізацію перших 7 вагонів, які Дніпро вже отримав. Такі ж трамваї зараз їздять по німецькому місту Лейпциг", – розповів Лисенко.

Михайло Лисенко

Михайло Лисенко

Пресслужба міської ради

Новини
Стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті

Також заступник мера додав, що КП "Дніпровський електротранспорт" - єдине підприємство в Україні, яке проводить весь комплекс ремонтно-відновлювальних робіт для трамваїв і тролейбусів:

"Ми надаємо послуги українським містам, наприклад, Харкову та Києву. Є довгострокові контракти. Такого комплексу послуг, як в Дніпрі, не надає жодне підприємство в нашій країні", – підкреслив Лисенко.

У мерії розповіли, що ще вісім нових вагонів вже знаходяться в Дніпрі. Зараз оформляють необхідні документи і п'ять вагонів повинні поставити до кінця липня.

Новий трамвай

Новий трамвай

"Після ремонтно-відновлювальних робіт трамваї зможуть нам прослужити як мінімум ще 10 років. У нас є відповідний досвід придбання трамвайних вагонів, і вони можуть служити і 15 років", – додав Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Ігор Маковцев

Ігор Маковцев

Пресслужба міської ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, в метро та електротранспорті Дніпра підвищать ціни на проїзд.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
трамвайДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel