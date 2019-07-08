У Дніпрі їздитимуть нові трамваї: назвали дату

У Дніпрі в кінці серпня вийдуть на маршрути сім нових трамвайних вагонів.

Вони були використані в Німеччині, а зараз в КП "Дніпровський електротранспорт" їх готують до роботи: переобладнують, фарбують і реставрують всередині, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Як зазначив Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра, у міста є домовленість про придбання 20 вагонів з Німеччини:

Новий трамвай Пресслужба міської ради

"З огляду на те, що вік деяких трамваїв, які рухаються по місту, становить понад 50 років, ми прийняли рішення придбати 20 одиниць трамваїв в Німеччині. Вартість одного з урахуванням доставки, розмитнення і т.д. становить 39 тис. євро. Раніше вартість була вищою , однак після переговорів нам вдалося отримати знижку в розмірі 5 тис. євро за кожну одиницю. зараз ми проводимо модернізацію перших 7 вагонів, які Дніпро вже отримав. Такі ж трамваї зараз їздять по німецькому місту Лейпциг", – розповів Лисенко.

Михайло Лисенко Пресслужба міської ради

Також заступник мера додав, що КП "Дніпровський електротранспорт" - єдине підприємство в Україні, яке проводить весь комплекс ремонтно-відновлювальних робіт для трамваїв і тролейбусів:

"Ми надаємо послуги українським містам, наприклад, Харкову та Києву. Є довгострокові контракти. Такого комплексу послуг, як в Дніпрі, не надає жодне підприємство в нашій країні", – підкреслив Лисенко.

У мерії розповіли, що ще вісім нових вагонів вже знаходяться в Дніпрі. Зараз оформляють необхідні документи і п'ять вагонів повинні поставити до кінця липня.

Новий трамвай

"Після ремонтно-відновлювальних робіт трамваї зможуть нам прослужити як мінімум ще 10 років. У нас є відповідний досвід придбання трамвайних вагонів, і вони можуть служити і 15 років", – додав Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Ігор Маковцев Пресслужба міської ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, в метро та електротранспорті Дніпра підвищать ціни на проїзд.

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