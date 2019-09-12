У Дніпрі анонсували серйозні зміни в електротранспорті: що сталося

У Дніпрі відбудуться серйозні зміни в русі електротранспорту.

Це пов'язано з проведенням святкових заходів з нагоди Дня міста, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

Так 13 вересня з 15:00 призупиняється рух тролейбусів №2 в зв'язку з проведенням фіналу чемпіонату України з дрег-рейсингу.

Електротранспорт 34 канал

14 вересня заплановані відповідні зміни:

призупиняється рух тролейбусів маршрутів №2, 12;

з 6:00 до 22:00 призупиняється рух тролейбусів маршруту №1;

з 6:00 до 22:00 тролейбуси маршрутів №№ "кільце" А "," кільце "Б" будуть рухатися зміненим напрямком: пл. Соборна - вул. Гагаріна - Запорізьке шосе - вул. Титова - вул. Робоча - вул. Шмідта - вул. Пушкіна (до вул. Андрія Фабра) - вул. Пушкіна (до вул. Канатна) - вул. Шмідта - вул. Робоча - вул. Титова - Запорізьке шосе - вул. Гагаріна - вул. Соборна.

Відзначимо, що для зручності пасажирів робота маршрутів електротранспорту буде продовжена до 00:00, а тролейбусів №1, "кільце" А "до 01:00, трамваїв №1 до 05:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі замість тролейбусів на маршрути вийдуть автобуси.

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