Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі анонсували серйозні зміни в електротранспорті: що сталося

1.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі відбудуться серйозні зміни в русі електротранспорту.

Це пов'язано з проведенням святкових заходів з нагоди Дня міста, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

Так 13 вересня з 15:00 призупиняється рух тролейбусів №2 в зв'язку з проведенням фіналу чемпіонату України з дрег-рейсингу.

Новини
Під Дніпром маршрутник викинув жінку із салону. Відео

Електротранспорт

Електротранспорт

34 канал

14 вересня заплановані відповідні зміни:

  • призупиняється рух тролейбусів маршрутів №2, 12;

  • з 6:00 до 22:00 призупиняється рух тролейбусів маршруту №1;

  • з 6:00 до 22:00 тролейбуси маршрутів №№ "кільце" А "," кільце "Б" будуть рухатися зміненим напрямком: пл. Соборна - вул. Гагаріна - Запорізьке шосе - вул. Титова - вул. Робоча - вул. Шмідта - вул. Пушкіна (до вул. Андрія Фабра) - вул. Пушкіна (до вул. Канатна) - вул. Шмідта - вул. Робоча - вул. Титова - Запорізьке шосе - вул. Гагаріна - вул. Соборна.

Новини
У Кривому Розі розстріляли тролейбус: фото з місця НП

Відзначимо, що для зручності пасажирів робота маршрутів електротранспорту буде продовжена до 00:00, а тролейбусів №1, "кільце" А "до 01:00, трамваїв №1 до 05:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі замість тролейбусів на маршрути вийдуть автобуси.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
транспорт трамвай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel