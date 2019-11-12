У чотирьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У Дніпрі, 13 листопада, в декількох районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
НГС
Так, світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Лабораторна, 2 - 18;
вул. Ляшко Попеля, 2 - 12, 7а, 11, 11в;
просп. Гагаріна, 71 - 91;
вул. Академіка Баха, 1, 2 - 10;
вул. Білгородська;
вул. Севастопольська, 23 - 27, 34 - 48;
вул. Мандриківська, 143, 145, 147, 149;
вул. Набережна Перемоги, 82, 82-б, 86, 86-б, 86-д;
вул. Космічна, 10;
вул. Новорічна, 1 - 37, 2 - 52;
вул. Дорожня, 1 - 21, 2 - 42, 41;
вул. Єреванська, 1 - 65, 4 - 80;
вул. Камська, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;
пров. Камський, 4, 20, 20а, 20б;
вул. Слов'янська, 51а;
вул. Миру, 1 - 43, 6 - 56;
вул. Радісна, 1 - 67, 2 - 64;
вул. Холмогоровська, 16а.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-2, буд. 14, 40;
вул. Тополина, 14, 16, 25, 33, 35;
вул. Паршина, 16а;
вул. Старокозацька, 16 - 32;
вул. Короленка, 8 - 10;
вул. Воскресенська, 25, 27, 29;
просп. Пилипа Орлика, 2;
вул. Січових Стрільців, 86, 89б;
вул. Карла Лібкнехта, 85, 87, 87а, 87б.
Новокодацький район:
просп. Івана Мазепи, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 56а;
вул. Каменська, 33;
вул. Батальйонна, 1 - 59, 2 - 36;
пер. Батальйонний, 1 - 23, 26, 28;
вул. Болятко, 1 - 45, 2 - 46;
вул. Широкий степ, 3 - 27;
вул. Похила, 1 - 93, 2 - 28;
вул. Нижня, 2 - 10, 3 - 23;
вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 18;
вул. Старий Шлях, 15;
вул. Караваєва, 31;
вул. Новоорловська, 2б, 2в.
Чечелівський район:
вул. Малахова, 1 - 85, 2 - 90;
вул. Лихачова, 1 - 89, 2 - 92;
вул. Кавалерійська, 3 - 7;
вул. Робоча, 1 - 17, 19, 21, 23.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води для проведення аварійних робіт і підготовки водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!