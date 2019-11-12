У чотирьох районах Дніпра відключать світло: список адрес

У Дніпрі, 13 листопада, в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла НГС

Так, світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Лабораторна, 2 - 18;

вул. Ляшко Попеля, 2 - 12, 7а, 11, 11в;

просп. Гагаріна, 71 - 91;

вул. Академіка Баха, 1, 2 - 10;

вул. Білгородська;

вул. Севастопольська, 23 - 27, 34 - 48;

вул. Мандриківська, 143, 145, 147, 149;

вул. Набережна Перемоги, 82, 82-б, 86, 86-б, 86-д;

вул. Космічна, 10;

вул. Новорічна, 1 - 37, 2 - 52;

вул. Дорожня, 1 - 21, 2 - 42, 41;

вул. Єреванська, 1 - 65, 4 - 80;

вул. Камська, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

пров. Камський, 4, 20, 20а, 20б;

вул. Слов'янська, 51а;

вул. Миру, 1 - 43, 6 - 56;

вул. Радісна, 1 - 67, 2 - 64;

вул. Холмогоровська, 16а.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-2, буд. 14, 40;

вул. Тополина, 14, 16, 25, 33, 35;

вул. Паршина, 16а;

вул. Старокозацька, 16 - 32;

вул. Короленка, 8 - 10;

вул. Воскресенська, 25, 27, 29;

просп. Пилипа Орлика, 2;

вул. Січових Стрільців, 86, 89б;

вул. Карла Лібкнехта, 85, 87, 87а, 87б.

Новокодацький район:

просп. Івана Мазепи, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 56а;

вул. Каменська, 33;

вул. Батальйонна, 1 - 59, 2 - 36;

пер. Батальйонний, 1 - 23, 26, 28;

вул. Болятко, 1 - 45, 2 - 46;

вул. Широкий степ, 3 - 27;

вул. Похила, 1 - 93, 2 - 28;

вул. Нижня, 2 - 10, 3 - 23;

вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 18;

вул. Старий Шлях, 15;

вул. Караваєва, 31;

вул. Новоорловська, 2б, 2в.

Чечелівський район:

вул. Малахова, 1 - 85, 2 - 90;

вул. Лихачова, 1 - 89, 2 - 92;

вул. Кавалерійська, 3 - 7;

вул. Робоча, 1 - 17, 19, 21, 23.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води для проведення аварійних робіт і підготовки водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

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