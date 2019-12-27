Тисячі копів і сотні військових: як в Дніпрі охоронятимуть порядок на Новий рік

Поліція звертається до жителів регіону з проханням дотримуватися особистої безпеки і бажає приємних свят.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області, на період свят правоохоронці працюють в посиленому режимі несення служби.

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"З урахуванням всіх масових заходів у період з кінця грудня до середини січня, для забезпечення охорони громадського порядку в області буде залучено понад 3 000 поліцейських і близько 300 військовослужбовців Національної гвардії України", – повідомив інспектор відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Козуб.

На території області планується проведення 1024 масових заходів з нагоди святкування Нового Року та Різдва. Очікується, що в цих заходах візьмуть участь півтора мільйона чоловік.

До місць проведення святкових заходів з великою кількістю учасників будуть наближені додаткові наряди правоохоронців. Зокрема, у культових споруд, де будуть проходити святкові служби з нагоди Різдва Христового. На Дніпропетровщині такі служби пройдуть в 883 храмах.

"У разі виявлення невідомих предметів без нагляду, відразу зверніться в поліцію або по телефону на лінію" 102 ". При необхідності на місце відразу прибудуть фахівці-вибухотехніки і кінологи", – додав поліцейський.

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Напередодні свят працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій області проводять перевірки об'єктів, де планується проведення масових заходів на предмет забезпечення пожежної безпеки.

"До цілодобового чергування залучено 470 чоловік особового складу та понад 120 одиниць спецтехніки. При необхідності передбачений резерв особового складу і техніки. Звертаємося до всіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки під час святкування і відпочинку. Не залишати без нагляду включеними електроприлади і не використовувати піротехнічні засоби" , – зазначив провідний інспектор відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системою протипожежного захисту та ліцензування ДСНС в Дніпропетровській області Сергій Качан.

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Дотримуйтесь безпеки, і тоді свята пройдуть незабутньо і весело.

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