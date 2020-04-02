Ситуація з коронавірусом в Дніпрі: опублікована свіжа статистика

За минулу добу в Дніпрі за медичною допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 353 особи.

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Станом на 2 квітня в місті офіційно зафіксовано 6 випадків коронавірусу. Одна людина вже видужала, повідомили в пресслужбі міської ради.

Тест на коронавірус delo.ua

Всього в місті з 16 березня в інфекційну лікарню № 21 потрапили 58 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, у 49 з них тест не підтвердив хворобу.

Директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник зазначила, що останнім часом збільшилася кількість городян, які знаходяться під медичним супроводом. Вони повернулися або з країн, де є спалах коронавірусу, або це контактні особи з виявленими випадками COVID-19 в різних областях України. Всього на сьогодні під наглядом лікарів перебувають понад 400 таких осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині зафіксували ще один випадок коронавірусу. Так, хворий став десятою людиною в області, у кого діагностували COVID-19.

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