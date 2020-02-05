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7 лютого • оновлено в 08:52
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Карина Бондаренко

Розбив вікна на 3 поверсі: в Дніпрі з'явився "геній парковки". Фото і відео

3.9т
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У вівторок, 4 лютого, на вулиці Гладкова в Дніпрі водій на Lexus зачепив ліхтарний стовп коли намагався припаркуватися у дворі.

Він впав і розбив балкон на третьому поверсі житлового будинку, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Інцидент стався близько 20:30, ніхто не постраждав. На місце ДТП приїхала патрульна поліція. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

За словами очевидців, стовп давно перебував в аварійному стані.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик провалився під землю.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
парковка ДТП
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