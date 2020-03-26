Прибулі з Польщі 12 жителів Дніпропетровщини втекли від карантинного контролю

В Україну з Польщі 25 березня поїздом Перемишль-Київ повернулися 600 громадян. Серед пасажирів були 22 жителі Дніпропетровської області.

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Десятьох із них доставили в регіон. Решта 12 осіб не скористалися запропонованим трансфером і зникли в невідомому напрямку, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Ці люди були сповіщені про те, що на вокзалі їх чекають два мікроавтобуси, однак на рейс не з'явилися. Таким чином, потенційні переносники коронавірусу залишаються необстеженими.

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Усі інші жителі Дніпропетровщини проходять обстеження в Царичанській ЦРЛ. За їх результатами буде вирішено – відправляться прибулі додому на самоізоляцію або на лікування до інфекційної лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що житель міста Кам'янське Дніпропетровської області, який раптово помер після госпіталізації в Дніпро з підозрою на коронавірус COVID-19 24 березня, не був ним заражений.

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