Похмуро і сиро: з'явився прогноз погоди на 7 грудня в Дніпрі

Субота, 7 грудня, в Дніпрі буде похмурою. За прогнозом синоптиків опадів у вихідний не очікується.

Температура повітря не опуститься нижче позначки нуля, повідомляє Синоптик.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4. Вночі температура повітря складе -1... +2 градусів.

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Прогноз погоди в Дніпрі pikabu.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі попередили про масштабне відключення води. Водопостачання не буде весь день 9 грудня на ряду вулиць.

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