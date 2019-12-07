Похмуро і сиро: з'явився прогноз погоди на 7 грудня в Дніпрі

Субота, 7 грудня, в Дніпрі буде похмурою. За прогнозом синоптиків опадів у вихідний не очікується.
Температура повітря не опуститься нижче позначки нуля, повідомляє Синоптик.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4. Вночі температура повітря складе -1... +2 градусів.
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Прогноз погоди в Дніпрі
pikabu.ru
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі попередили про масштабне відключення води. Водопостачання не буде весь день 9 грудня на ряду вулиць.
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