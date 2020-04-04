Під Дніпром оштрафували жінку, яка втекла з обсервації

У п'ятницю, 3 квітня, в Новомосковську Дніпропетровської області поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яка не дотримувалася правил карантину.

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Жінка повернулася з Польщі і при перетині кордону підписала згоду на самоізоляцію. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці виявили відсутність жінки за місцем проживання і встановили її безпідставне перебування на вулиці без засобів індивідуального захисту.

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Поліцейські склали на порушницю адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину). Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

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