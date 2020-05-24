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24 травня • оновлено в 15:07
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині коронавірусом заразилися понад 200 медиків: статистика

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У Дніпропетровській області коронавірусом інфіковані 209 медичних працівників.

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На даний момент 15 медпрацівників госпіталізовано. Одна медсестра знаходиться у важкому стані через супутнє захворювання. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валерій Сердюк в ефірі "34 каналу".

"Це пристойна цифра. І це саме та цифра, яка мене, як керівника департаменту, і всю нашу медичну раду насторожує. Тому що, як я вже говорив не один раз, очікуємо ми основне інфікування і основне місце для поширення інфекціїце, як правило, лікувальні установи. 15 осіб госпіталізовано, з них є тільки одна пацієнтка досить складна. А так, в цілому, всі медики знаходяться на самоізоляції. Відчувають себе чудово", – повідомив Валерій Сердюк.

На Дніпропетровщині коронавірусом заразилися понад 200 медиків

На Дніпропетровщині коронавірусом заразилися понад 200 медиків

pravda.com.ua

За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, станом на 24 травня за останню добу було виявлено чотири нових випадки COVID -19. Всі нові випадки діагностовано у жителів Дніпра.

Всього з початку епідемії в Дніпропетровській області зафіксовано 869 випадків коронавірусу, з них 191 особа вже видужала. Летальних випадків – 17.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 364 випадків захворювання коронавірусом. 123 людини вже одужали.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

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