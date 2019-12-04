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4 грудня • оновлено в 13:34
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Карина Бондаренко

Міська рада Дніпра прийняв бюджет на 2020 рік: куди витратять гроші

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У середу, 4 грудня, під час 51-ї чергової сесії Дніпровського міської ради депутати прийняли бюджет на 2020 рік.

Так, в 2020 році загальний обсяг доходів і витрат нового бюджету, з урахуванням дотацій і субвенцій з державної скарбниці, становить 13 млрд гривень. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровського міськради.

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На відміну від цьогорічного кошторису, новий фінансовий документ менше на 2 млрд гривень через зменшення трансфертів з бюджету країни.

Міська рада Дніпра прийняла бюджет на 2020 рік

Міська рада Дніпра прийняла бюджет на 2020 рік

Facebook Антона Андрієнко

Житлово-комунальне господарство отримає в наступному році 3,3 млрд гривень, з них на благоустрій та інфраструктуру Дніпра в наступному році планують витратити 2,5 млрд гривень. Транспортна галузь, у свою чергу, отримає 1,1 млрд.

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На зміст освіти, медицини, а також соціальну сферу, зокрема, пільги, субсидії та допомогу населенню, місто витратить близько 7 млрд гривень.

Міська рада Дніпра прийняла бюджет на 2020 рік

Міська рада Дніпра прийняла бюджет на 2020 рік

Facebook Антона Андрієнко

140 млн гривень в кошторисі передбачено на закупівлю медикаментів і компенсацію їх вартості аптекам. Для міських парків в бюджеті закладено 140 млн гривень. На програму "Бюджет участі", де городяни можуть реалізувати свої проєкти, заплановано 31 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 3 грудня о Дніпро військовим вертольотом доставили 4-річного хлопчика із зони ООС, який випав з вікна на четвертому поверсі. Дитина знаходиться в украй важкому стані в обласній дитячій лікарні.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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