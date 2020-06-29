Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 29 червня в Дніпрі коронавірусом заразилися 517 осіб.

За останню добу нові випадки зараження COVID-19 не були зафіксовані. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

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На даний момент на лікуванні перебувають 128 осіб. 46 пацієнтів отримують його стаціонарно.

Четверо хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 389 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 29 червня коронавірус у світі діагностовано більш ніж у 10,2 млн осіб. З них жертвами небезпечної хвороби стали більш 504 тис. пацієнтів, а понад 5,5 млн побороли недугу.