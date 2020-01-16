Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 17 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з ремонтним роботами і технічним обслуговуванням, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Відключення світла
Одесская жизнь
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Поштова, 112 - 144, 135 - 146;
вул. Змагання, 112 - 194, 113 - 153;
вул. Травнева, 121;
вул. Данила Заболотного, 2 - 34, 1 - 25;
вул. Урожайна, 2 - 30, 3 - 23;
вул. Кумача, 4 - 30, 1 - 29;
вул. Малиновського, 96;
вул. Саранська, 4;
вул. Придніпровська, 1, 3, 5;
пер. Бахчисарайський, 2;
пер. Тульчинський, 3.
Шевченківський район:
вул. Шевченко, 59;
вул. Січових Стрільців, 4а, 4, 8;
вул. Святослава Хороброго, 26;
пр. Яворницького, 45, 45а, 45б;
вул. Шевченко, 16, 18а, 18б, 22, 51, 33 - 47.
Соборний район:
Монастирський острів, 16т.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 15 січня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув 24-річний Олексій Василевський. Загиблий був родом з міста Кам'янське Дніпропетровської області.
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