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16 січня • оновлено в 18:52
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Карина Бондаренко

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У п'ятницю, 17 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з ремонтним роботами і технічним обслуговуванням, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Поштова, 112 - 144, 135 - 146;

  • вул. Змагання, 112 - 194, 113 - 153;

  • вул. Травнева, 121;

  • вул. Данила Заболотного, 2 - 34, 1 - 25;

  • вул. Урожайна, 2 - 30, 3 - 23;

  • вул. Кумача, 4 - 30, 1 - 29;

  • вул. Малиновського, 96;

  • вул. Саранська, 4;

  • вул. Придніпровська, 1, 3, 5;

  • пер. Бахчисарайський, 2;

  • пер. Тульчинський, 3.

Шевченківський район:

  • вул. Шевченко, 59;

  • вул. Січових Стрільців, 4а, 4, 8;

  • вул. Святослава Хороброго, 26;

  • пр. Яворницького, 45, 45а, 45б;

  • вул. Шевченко, 16, 18а, 18б, 22, 51, 33 - 47.

Соборний район:

Монастирський острів, 16т.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 15 січня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув 24-річний Олексій Василевський. Загиблий був родом з міста Кам'янське Дніпропетровської області.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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