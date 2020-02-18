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18 лютого • оновлено в 18:20
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Софія Ковнір

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У середу, 19 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Сусанін

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вул. Вільногірська, 17а-71,20-62;

  • вул. Довженка, 48;

  • вул. Орлина;

  • вул. Корольова, 45-123,40-60.

Новокодацький район:

  • вул. Старий Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

  • вул. Берегова, 1-7, 2-16;

  • вул. Звивиста, 2-36;

  • вул. Заборінська, 3-11, 6-10;

  • вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;

  • вул. Ювілейна, 12;

  • вул. Гірська, 1-19, 2-10.

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Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Пестеля, 1-59, 2-72;

  • вул. Клубна, 2-34, 1-33;

  • пров. Клубний, 1-3, 17, 9, 15, 7а;

  • вул. Передова, 257, 255, 255А;

  • вул. Райніса, 13-55, 16-70;

  • пров. Райніса, 5-39, 6-46.

Індустріальний район:

  • пр. Миру, 65А, 65Б, 65в, г, 59В, 59Г.

Соборний район:

  • вул. Моссаковського, 28-32;

  • вул. Чернишевського, 28.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики. Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати серійне виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори хочуть зробити продукт більш доступним, ніж соя.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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