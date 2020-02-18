Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 19 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Сусанін

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вул. Вільногірська, 17а-71,20-62;

вул. Довженка, 48;

вул. Орлина;

вул. Корольова, 45-123,40-60.

Новокодацький район:

вул. Старий Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

вул. Берегова, 1-7, 2-16;

вул. Звивиста, 2-36;

вул. Заборінська, 3-11, 6-10;

вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;

вул. Ювілейна, 12;

вул. Гірська, 1-19, 2-10.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Пестеля, 1-59, 2-72;

вул. Клубна, 2-34, 1-33;

пров. Клубний, 1-3, 17, 9, 15, 7а;

вул. Передова, 257, 255, 255А;

вул. Райніса, 13-55, 16-70;

пров. Райніса, 5-39, 6-46.

Індустріальний район:

пр. Миру, 65А, 65Б, 65в, г, 59В, 59Г.

Соборний район:

вул. Моссаковського, 28-32;

вул. Чернишевського, 28.

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