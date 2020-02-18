Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 19 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Сусанін
Світла не буде за наступними адресами:
Самарський район:
вул. Вільногірська, 17а-71,20-62;
вул. Довженка, 48;
вул. Орлина;
вул. Корольова, 45-123,40-60.
Новокодацький район:
вул. Старий Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
вул. Берегова, 1-7, 2-16;
вул. Звивиста, 2-36;
вул. Заборінська, 3-11, 6-10;
вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;
вул. Ювілейна, 12;
вул. Гірська, 1-19, 2-10.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Пестеля, 1-59, 2-72;
вул. Клубна, 2-34, 1-33;
пров. Клубний, 1-3, 17, 9, 15, 7а;
вул. Передова, 257, 255, 255А;
вул. Райніса, 13-55, 16-70;
пров. Райніса, 5-39, 6-46.
Індустріальний район:
пр. Миру, 65А, 65Б, 65в, г, 59В, 59Г.
Соборний район:
вул. Моссаковського, 28-32;
вул. Чернишевського, 28.
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