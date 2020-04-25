Де в Дніпрі можна заразитися COVID-19: інтерактивна карта

У Дніпрі з'явився онлайн-карта з переліком місць, в яких були підтверджені випадки зараження коронавірусом.
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Про те, де ознайомитися з інформацією – розповість OBOZREVATEL.
Де в Дніпрі є ймовірність заразитися коронавірусом
Карта доступна на сайті Дніпровської міської ради. На ній позначені місця, які могли відвідувати ті, хто заразився COVID-19: аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати. Тут вони позначені червоними зонами. Городян закликають бути уважними та обережними, піклуватися про власне здоров'я і безпеку оточуючих.
На основі інформації Національної поліції і департаменту охорони здоров'я населення міськради, дані карти постійно оновлюються.
Карта Дніпра COVID-19
Дніпровський міська рада
Також для усунення можливості поширення інфекції буде проводитися дезінфекція приміщень, прилеглих територій і поверхонь.
Городянам слід бути максимально обережними і використовувати необхідні засоби особистого захисту. Якщо існує ймовірність контакту з хворими на COVID-19, потрібно вдатися до самоізоляції. У разі погіршення самопочуття і наявності симптомів хвороби, відразу зателефонуйте сімейного лікаря.
У той же час в Дніпрі в будинках, де серед жителів виявлені випадки зараження коронавірусом, розпочата посилена обробка дезинфікуючими засобами не тільки перших поверхів, а й усіх сходових клітей. Знезараження проводять через день. Постояльцям також безкоштовно видадуть антисептики для рук, а на під'їздах таких будинків розмістять відповідні оголошення.
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