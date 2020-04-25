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25 квітня • оновлено в 15:56
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Яна Коваль
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Де в Дніпрі можна заразитися COVID-19: інтерактивна карта

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У Дніпрі з'явився онлайн-карта з переліком місць, в яких були підтверджені випадки зараження коронавірусом.

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Про те, де ознайомитися з інформацією – розповість OBOZREVATEL.

Де в Дніпрі є ймовірність заразитися коронавірусом

Де в Дніпрі є ймовірність заразитися коронавірусом

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Карта доступна на сайті Дніпровської міської ради. На ній позначені місця, які могли відвідувати ті, хто заразився COVID-19: аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати. Тут вони позначені червоними зонами. Городян закликають бути уважними та обережними, піклуватися про власне здоров'я і безпеку оточуючих.

На основі інформації Національної поліції і департаменту охорони здоров'я населення міськради, дані карти постійно оновлюються.

Карта Дніпра COVID-19

Карта Дніпра COVID-19

Дніпровський міська рада

Також для усунення можливості поширення інфекції буде проводитися дезінфекція приміщень, прилеглих територій і поверхонь.

Городянам слід бути максимально обережними і використовувати необхідні засоби особистого захисту. Якщо існує ймовірність контакту з хворими на COVID-19, потрібно вдатися до самоізоляції. У разі погіршення самопочуття і наявності симптомів хвороби, відразу зателефонуйте сімейного лікаря.

У той же час в Дніпрі в будинках, де серед жителів виявлені випадки зараження коронавірусом, розпочата посилена обробка дезинфікуючими засобами не тільки перших поверхів, а й усіх сходових клітей. Знезараження проводять через день. Постояльцям також безкоштовно видадуть антисептики для рук, а на під'їздах таких будинків розмістять відповідні оголошення.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як виглядає весняна набережна Дніпра під час карантину.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини мапа України карантин вірус
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