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9 листопада • оновлено в 11:33
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Знайшли на дереві: в Дніпрі повісився студент

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8 листопада, на вулиці Деземовська було виявлено тіло 17-річного хлопця, який повісився на гілці дерева.

Як повідомляє Інформатор, місцеві жителі виявили тіло померлого приблизно о 1:00.

У Дніпрі повісився юнак

У Дніпрі повісився юнак

nik.news

За непідтвердженою інформацією, молодий чоловік був студентом Дніпровського коледжу радіотехніки.

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На даний момент невідомо, що спонукало молодого хлопця покінчити з собою. Причини його вчинку з'ясовують співробітники слідчо-оперативної групи.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Києві на території університету культури повісився хлопець.

Яна Коваль

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Україна Дніпро
Теги
смерть новини поліція розслідування
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