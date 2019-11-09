Знайшли на дереві: в Дніпрі повісився студент

8 листопада, на вулиці Деземовська було виявлено тіло 17-річного хлопця, який повісився на гілці дерева.

Як повідомляє Інформатор, місцеві жителі виявили тіло померлого приблизно о 1:00.

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За непідтвердженою інформацією, молодий чоловік був студентом Дніпровського коледжу радіотехніки.

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На даний момент невідомо, що спонукало молодого хлопця покінчити з собою. Причини його вчинку з'ясовують співробітники слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Києві на території університету культури повісився хлопець.

Яна Коваль

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