Знайшли на дереві: в Дніпрі повісився студент

8 листопада, на вулиці Деземовська було виявлено тіло 17-річного хлопця, який повісився на гілці дерева.
Як повідомляє Інформатор, місцеві жителі виявили тіло померлого приблизно о 1:00.
У Дніпрі повісився юнак
nik.news
За непідтвердженою інформацією, молодий чоловік був студентом Дніпровського коледжу радіотехніки.
На даний момент невідомо, що спонукало молодого хлопця покінчити з собою. Причини його вчинку з'ясовують співробітники слідчо-оперативної групи.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Києві на території університету культури повісився хлопець.
Яна Коваль
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