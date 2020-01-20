Зґвалтував і намагався вбити: під Дніпром співбесіда перетворилася на кошмар

У Нікополі Дніпропетровської області 37-річний чоловік запросив дівчину на співбесіду, зґвалтував, а потім намагався вбити.

Постраждала розмістила оголошення про пошук роботи в інтернеті. У відповідь невідомий чоловік запропонував їй вакансію няні і запросив на співбесіду. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області.

Дівчина приїхала за вказаною адресою 14 січня. Опинившись в квартирі, чоловік закрив двері, зв'язав їй руки і заклеїв рот. Поліцейські встановили, що зловмисник згвалтував дівчину і тримав її силою в квартирі до наступного дня.

ГУНП в Дніпропетровській області

Вранці 15 січня він вивів її з квартири, щоб задушити в гаражах. Однак випадковому перехожому, який вигулював собаку, вдалося врятувати дівчину. Злочинець втік, але вже через кілька годин його затримала поліція.

ГУНП в Дніпропетровській області

Відомо, що раніше чоловік вже був судимий за зґвалтування і тяжкі злочини. Нападнику оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Досудове розслідування триває.

ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Одещині поліція перевіряє інформацію про зґвалтування 19-річним хлопцем 37-річної жінки-інваліда. Юнак на камеру вже зізнався в злочині, але його поки не затримали – правоохоронці чекають результатів експертизи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал