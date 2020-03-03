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3 березня • оновлено в 21:56
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Карина Бондаренко

Засуджені оголосили голодування в колонії на Дніпропетровщині. Відео

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У Широківській колонії під Кривим Рогом Дніпропетровської області двоє засуджених оголосили голодування через претензії до адміністрації.

Чоловіки написали заяву на ім'я керівництва колонії і опублікували відеозвернення у Facebook, повідомляє видання "Весь Кривой Рог" (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

Один із засуджених заявив про тиск правоохоронців, який вимагає дати компрометуючу інформацію про ув'язнених або співробітників адміністрації. Інший чоловік стверджує, що йому не надають необхідного лікування. Також на засудженого тиснуть і схиляють до "стукацтва".

Засуджені оголосили голодування в колонії на Дніпропетровщині

Засуджені оголосили голодування в колонії на Дніпропетровщині

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У зв'язку з цим 1 березня вони оголосили голодування. Колонія і наглядові органи поки не давали коментарів з приводу інциденту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, про скандальну Бердянську виправну колонію №77, де раніше жорстоко поглумилися над 23-річним ветераном АТО Олександром, зняли документальний фільм.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
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