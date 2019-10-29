Зарізав людину і втік: під Дніпром розшукують рецидивіста

У Кам'янському Дніпропетровської області за підозрою в умисному вбивстві розшукується місцевий житель Святослав Беспалько 1976 року народження.

За версією слідства, підозрюваний завдав ножове поранення іншому чоловікові і втік, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Як встановили поліцейські, 27 жовтня близько 22:00 підозрюваний завдав 32-річному чоловікові смертельне ножове поранення, після чого зник з місця події", – сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Відзначається, що розшукуваний був раніше судимий.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти в пошуках, за телефонами 102, (0569) 53-58-37, 067-708-38-24, 067-757-89-77 або іншим зручним способом. Конфіденційність гарантовано.

Раніше OBOZREVATEL писав, в Дніпрі 29 жовтня на проспекті Петра Калнишевського патрульні зі стріляниною затримали порушника, який знаходився в розшуку. В ході операції постраждав співробітник поліції.

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