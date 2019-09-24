Закривавлене обличчя і переломи: в Дніпрі підліток впав в шахту ліфта

У Дніпрі 24 вересня в багатоквартирному будинку на вулиці Дементьєва сталася надзвичайна подія з 15-річною дівчинкою.

Через необережність підліток впав в шахту ліфта. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі дівчинка впала в шахту ліфта Колаж

Відомо, що в момент інциденту постраждала була в компанії двох подруг. Вони зайшли в ліфт першими. Коли двері початку закриватися, дівчатка вирішили притримати двері і допомогти подрузі проскочити всередину. У цей момент ліфт поїхав вгору, внаслідок чого дівчинка оступилася і впала в шахту.

На крик дітей збіглися мешканці будинку, вони ж і викликали поліцію та рятувальників. Патрульні витягли дівчинку і допомогли покласти на носилки. Медики на місці надали потерпілій першу допомогу, після чого доставили в обласну лікарню на Космічній.

У Дніпрі дитина впала в шахту ліфта Информатор

У Дніпрі дитина впала в шахту ліфта Информатор

За попередньою інформацією, дівчинка отримала множинний перелом ноги, глибокі рани на обличчі та садна.

На місці події деталі того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на шахті помер чоловік. Робітникові стало зле під час зміни. Колеги викликали чоловіку швидку, проте той помер до приїзду медиків.

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