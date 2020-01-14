Загорівся на площі: в центрі Дніпра загадково загинув чоловік

У понеділок, 13 січня, на площі Героїв Майдану в Дніпрі згорів чоловік.

З невідомих причин потерпілий загорівся, коли сидів на лавочці зі своїм знайомим. За інформацією Інформатора, чоловік був бездомним.

Близько п'ятої вечора в "швидку" надійшло повідомлення, що біля ковзанки в центрі міста горить людина. Найближча бригада приїхала на місце події і виявила людину без свідомості з опіками 90% тіла.

Чоловіка терміново помістили в машину швидкої допомоги і почали надавати медичну допомогу. Однак по дорозі в лікарню його стан різко погіршився і він помер.

Площа Героїв Майдану в Дніпрі dp.vgorode.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві Honda на великій швидкості протаранила відбійник і знесла стовп. У ДТП постраждали чотири людини, які знаходилися в салоні. Водій автомобіля згорів заживо.

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