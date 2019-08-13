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Забив до смерті: в Дніпрі поліція затримала рецидивіста

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У Дніпрі поліція затримала раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого.

Як повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, злочин стався близько 12:30 9 серпня на території садового товариства "Зелена Долина", затримали підозрюваного 12 серпня.

У Дніпрі поліція затримала рецидивіста

У Дніпрі поліція затримала рецидивіста

ТСН

За інформацією слідства, під час вживання спиртних напоїв двоє чоловіків посварилися і побилися. Під час бійки один з них втратив свідомість і впав, а другий завдав суперникові ще кілька ударів і зник.

Тіло загиблого чоловіка виявила сусідка.

Тіло чоловіка виявила сусідка

Тіло чоловіка виявила сусідка

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"12 серпня співробітники карного розшуку затримали зловмисника. До розкриття злочину залучили і кінолога зі службовою собакою ... Вона привела кінолога від тіла померлого до підозрюваного. Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції", - повідомляють правоохоронці.

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Затриманий - раніше судимий 42-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу.

До пошуку підозрюваного залучили кінолога

До пошуку підозрюваного залучили кінолога

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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Затриманому повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік влаштував криваву розправу над дружиною. За попередньою інформацією, чоловік і жінка збиралися розлучитися і саме це стало причиною сварки.

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Україна Дніпро
Теги
поліція вбивство кримінал
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