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17 січня • оновлено в 16:12
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Встромив ножа в груди заради лайків: у Дніпрі по-звірячому познущалися над чоловіком на камеру

1.9т
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У Дніпрі група молодих хлопців побила і пограбувала чоловіка. Один з нападників завдав йому більше п'яти ударів ножем в грудну клітку.

Замах на вбивство 19-річний хлопець зняв на відео і виклав в соціальній мережі. Про це повідомили на сайті прокуратури Дніпропетровської області.

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Подія трапилася в грудні 2019 року. Зараз правоохоронці затримали хлопця і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, а також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У Дніпрі по-звірячому познущалися над чоловіком на камеру

У Дніпрі по-звірячому познущалися над чоловіком на камеру

Прокуратура Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що 16 січня в Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора одного з похоронних бюро. Чоловік був поранений в живіт і помер на місці до приїзду "швидкої".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, о подозрении этому любителю лайков сообщили в достаточно грубой физической форме? Я бы каждый день сообщал, до самого суда. Чтобы дошло хорошенько.
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2
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, о подозрении этому любителю лайков сообщили в достаточно грубой физической форме? Я бы каждый день, до самого суда сообщал. Чтобы дошло хорошенько.
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продолжаем учить paгулей русскому языку. Не "ножем", а "ножОм"!
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