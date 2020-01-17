Встромив ножа в груди заради лайків: у Дніпрі по-звірячому познущалися над чоловіком на камеру

У Дніпрі група молодих хлопців побила і пограбувала чоловіка. Один з нападників завдав йому більше п'яти ударів ножем в грудну клітку.

Замах на вбивство 19-річний хлопець зняв на відео і виклав в соціальній мережі. Про це повідомили на сайті прокуратури Дніпропетровської області.

Подія трапилася в грудні 2019 року. Зараз правоохоронці затримали хлопця і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, а також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У Дніпрі по-звірячому познущалися над чоловіком на камеру Прокуратура Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що 16 січня в Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора одного з похоронних бюро. Чоловік був поранений в живіт і помер на місці до приїзду "швидкої".

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