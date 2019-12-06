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6 грудня • оновлено в 16:55
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Встромили ножа в груди: в лікарні Дніпра загадково помер чоловік

1.7т
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У четвер, 5 грудня, в міській лікарні №6 в Дніпрі виявили труп чоловіка. На тілі покійного було ножове поранення в груди.

Тіло чоловіка віком близько 50 років знайшли під залізобетонними плитами на території лікарні. Про це OBOZREVATEL повідомила спікер Національної поліції в Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова.

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Для того, щоб витягнути тіло чоловіка, довелося викликати Державну службу з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, смерть настала за добу до того, як правоохоронці виявили тіло. Загиблий, ймовірно, бездомний.

У лікарні Дніпра загадково помер чоловік

У лікарні Дніпра загадково помер чоловік

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Судово-медичні експерти почали проводити експертизи та встановлювати причину смерті чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Романтика по-украински: Киевлянин пригласил женщину на свидание и показал ей труп. Удивительная европейская страна!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
очень загадочно ! нож то не причем ! у нас на улицах и с топорами в голове ходят, и ничего ))))
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