Встромили ножа в груди: в лікарні Дніпра загадково помер чоловік

У четвер, 5 грудня, в міській лікарні №6 в Дніпрі виявили труп чоловіка. На тілі покійного було ножове поранення в груди.

Тіло чоловіка віком близько 50 років знайшли під залізобетонними плитами на території лікарні. Про це OBOZREVATEL повідомила спікер Національної поліції в Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова.

Для того, щоб витягнути тіло чоловіка, довелося викликати Державну службу з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, смерть настала за добу до того, як правоохоронці виявили тіло. Загиблий, ймовірно, бездомний.

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Судово-медичні експерти почали проводити експертизи та встановлювати причину смерті чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

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