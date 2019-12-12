Викинув з машини і бив ногами: в Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною

Водій служби таксі "656" в Дніпрі викинув пасажирку з машини, а потім побив її ногами.

Про це розповіла родичка постраждалої Ірина Семенова на своїй сторінці в Facebook. Інцидент стався в середу вночі, 11 грудня, на житловому масиві "Сокіл-2" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами жінки, водій побив дівчину, забрав телефон і кинув його на асфальт після прохання пасажирки довезти прямо до будинку.

У Дніпрі таксист побив дівчину Колаж

"Хочу попередити про неадекватного таксиста. Вчора вночі моя племінниця після роботи добиралася на таксі додому на Сокіл-2. До будинку водій не довіз, привіз до АТБ, а не за адресою, вказаною в замовленні. Почав хамити з матами, типу дійдеш далі пішки. Потім від'їхав від АТБ до зупинки. Вискочив з машини, виволік дівчину з машини і почав бити. Вона впала, а він ногами бив її", - написала Ірина.

Постраждала дівчина написала заяву в поліцію і отримала висновок судово-медичного експерта про побої.

Висновок судмедексперта OBOZREVATEL

Дівчині зняли побої OBOZREVATEL

"Будьте уважні і не сідайте до таких таксистів! Небезпечно для здоров'я і життя", - додала родичка потерпілої.

Подія викликала бурхливу реакцію в мережі. У коментарях пишуть, що це не перший випадок неадекватної поведінки таксиста.

Варто зазначити, що у служби таксі "656" більшість відгуків в мережі - негативні. Як видно на сайті Mobi.Way, водії грублять пасажирам і застосовують фізичну силу. Користувачі залишили понад 100 скарг.

Скріншот https://taxi.poputka.ua/taxi-16926.aspx

Таксист побив пасажирку ногами OBOZREVATEL

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві 17 листопада при загадкових обставинах зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова. Вона разом з подругою близько 1:30 сіла в таксі.

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