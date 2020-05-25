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25 травня • оновлено в 18:33
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Карина Бондаренко
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Вербували людей в рабство: на Дніпропетровщині викрили небезпечну банду

1.1т
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У Дніпрі судять учасників злочинного угруповання, які вербували людей для трудового рабства.

Троє зловмисників з 2017 по 2019 роки шляхом обману заманювали громадян, як правило бездомних, використовуючи їх уразливий стан, передає пресслужба прокуратури в Дніпропетровській області.

Людей вербували в рабство

Людей вербували в рабство

Надалі їх експлуатували в Одеській області на одній із агрофірм. Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває. Злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Як писав OBOZREVATEL раніше, скандал з ПЛР-тестами на COVID-19 на Дніпропетровщині закінчився звільненням голови обласного лабораторного центру Олександра Штепи.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
трудове рабство
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