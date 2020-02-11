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11 лютого • оновлено в 11:02
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Карина Бондаренко

Вантажівка проїхала на "червоний": в Дніпрі сталася страшна ДТП на перехресті. Фото і відео

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У понеділок, 10 лютого, на перехресті Полтавського шосе і вулиці Передової в Дніпрі зіткнулися вантажівка і ВАЗ.

В результаті ДТП водій легковика отримав травму голови, його госпіталізували, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

За попередньою інформацією, вантажівка проїхала на заборонний сигнал світлофора і вдарила "Жигулі" в бік, коли той повертав з шосе на Передову. Від удару машину зім'яло. На місці події працювали правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі сталася ДТП на Набережній Заводській. На перехресті в районі "Макдональдса" зіткнулися Kia і BMW.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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