В кишені була іграшка: у Дніпрі біля пологового будинку знайшли тіло чоловіка

15 грудня, в Дніпрі, біля пологового будинку №1 знайшли тіло мертвого чоловіка.

За попередніми даними, чоловік пролежав на холоді близько двох годин. Детальніше про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка Інформатор

Поліцію викликала чергова акушерка – ймовірно, вона побачила труп у вікно. Також приїхала швидка, яка засвідчила смерть. Причину смерті з'ясовує судово-медична експертиза.

Біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка інформатор

Чоловіка виявили у теплотраси, слідів крові навколо нього не було. В кишені куртки у померлого знайшли окуляри в кольоровій оправі і м'яку іграшку. Особу чоловіка встановлюють.

Причина смерті поки невідома інформатор

В кишені куртки у померлого знайшли м'яку іграшку інформатор

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною.

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