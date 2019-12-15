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15 грудня • оновлено в 13:44
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В кишені була іграшка: у Дніпрі біля пологового будинку знайшли тіло чоловіка

4.2т
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15 грудня, в Дніпрі, біля пологового будинку №1 знайшли тіло мертвого чоловіка.

За попередніми даними, чоловік пролежав на холоді близько двох годин. Детальніше про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка

У Дніпрі біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка

Інформатор

Поліцію викликала чергова акушерка – ймовірно, вона побачила труп у вікно. Також приїхала швидка, яка засвідчила смерть. Причину смерті з'ясовує судово-медична експертиза.

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Біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка

Біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка

інформатор

Чоловіка виявили у теплотраси, слідів крові навколо нього не було. В кишені куртки у померлого знайшли окуляри в кольоровій оправі і м'яку іграшку. Особу чоловіка встановлюють.

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Причина смерті поки невідома

Причина смерті поки невідома

інформатор

В кишені куртки у померлого знайшли м'яку іграшку

В кишені куртки у померлого знайшли м'яку іграшку

інформатор

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть поліція новини швидка допомога
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
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