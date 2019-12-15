В кишені була іграшка: у Дніпрі біля пологового будинку знайшли тіло чоловіка

15 грудня, в Дніпрі, біля пологового будинку №1 знайшли тіло мертвого чоловіка.
За попередніми даними, чоловік пролежав на холоді близько двох годин. Детальніше про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка
Інформатор
Поліцію викликала чергова акушерка – ймовірно, вона побачила труп у вікно. Також приїхала швидка, яка засвідчила смерть. Причину смерті з'ясовує судово-медична експертиза.
Біля пологового будинку №1 знайшли тіло чоловіка
інформатор
Чоловіка виявили у теплотраси, слідів крові навколо нього не було. В кишені куртки у померлого знайшли окуляри в кольоровій оправі і м'яку іграшку. Особу чоловіка встановлюють.
Причина смерті поки невідома
інформатор
В кишені куртки у померлого знайшли м'яку іграшку
інформатор
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі таксист жорстоко розправився з дівчиною.
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