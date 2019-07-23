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Убив ніжкою від столу: ревнивий мешканець Дніпра проведе 13 років у в'язниці

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Самарський районний суд засудив мешканця Дніпра до 13 років позбавлення волі за умисне вбивство.

Раніше засуджений вже відбував покарання, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Суд засудив мешканця Дніпра до 13 років в'язниці за вбивство

Суд засудив мешканця Дніпра до 13 років в'язниці за вбивство

УНН

"Вироком Самарського районного суду м. Дніпропетровська 38-річний раніше судимий громадянин визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)", - сказано в повідомленні пресслужби.

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Суд встановив, що в листопаді 2018 року засуджений перебував у себе вдома і розпивав алкогольні напої разом зі співмешканкою та своїм знайомим. Під час застілля між чоловіками виникла сварка через ревнощі, в результаті якої один з них завдав іншому 14 ударів металевою ніжкою від столу.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Відзначається, що засуджений повністю визнав свою провину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала п'яного чоловіка, який побив хворого сина.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро вбивство поліція
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