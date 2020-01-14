У центрі Дніпра живцем згоріла людина: поліція звинуватила свідків

За фактом смерті чоловіка в центрі Дніпра поліція відкрила дві кримінальні справи. Правоохоронці звинуватили свідків нещасного випадку в бездіяльності.

Перехожі, які перебували поруч із людиною, що палала, не надали їй допомоги, але встигли зняти подію на відео й викласти в мережу. Про це повідомили на сайті Національної поліції України в Дніпропетровській області.

За допомогою відеокамер на площі правоохоронці встановлять очевидців трагедії. Їм загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років.

У центрі Дніпра живцем згоріла людина Колаж

"Попередньо встановлено, що 13 січня приблизно о 17:00 двоє осіб грілися біля багаття на площі Героїв Майдану міста Дніпро. В результаті необережного поводження один із чоловіків впав у вогнище, загорівся й від отриманих опіків помер на місці події", – йдеться в повідомленні.

Безхатько, який перебував поруч із потерпілим, був госпіталізований із опіками. Наразі поліція встановлює особу жертви та всі обставини події.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 13 січня на площі Героїв Майдану в Дніпрі живцем згорів чоловік. Приблизно о п'ятій вечора в швидку надійшло повідомлення, що біля ковзанки в центрі міста палає людина. Найближча бригада приїхала на місце події і виявила потерпілого без свідомості з опіками 90% тіла.

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