У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови: подробиці

На залізничних коліях в Кривому Розі Дніпропетровської області виявили тіло мертвого чоловіка з відрізаною головою.
За попередньою інформацією, залізниця належить підприємству "АрселорМіттал", передає "Перший міський" з посиланням на пресслужбу компанії і поліції Кривого Рогу (Обережно! Фото може шокувати!).
Ілюстрація
press-centr.com
Тіло виявили 25 серпня лежачим на рейках в Інгулецькому районі на промисловій дорозі.
Пізніше правоохоронці встановили особу загиблого.
За інформацією видання, загиблий - 29-річний ветеран антитерористичної операції.
Фотографія з місця події
"Перший міський"
Відзначається, що чоловік не працював на підприємстві.
Правоохоронці припускають, що він загинув в результаті нещасного випадку.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло знайшли в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочиваючий, коли пірнав.
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