У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови: подробиці

На залізничних коліях в Кривому Розі Дніпропетровської області виявили тіло мертвого чоловіка з відрізаною головою.

За попередньою інформацією, залізниця належить підприємству "АрселорМіттал", передає "Перший міський" з посиланням на пресслужбу компанії і поліції Кривого Рогу (Обережно! Фото може шокувати!).

Ілюстрація press-centr.com

Тіло виявили 25 серпня лежачим на рейках в Інгулецькому районі на промисловій дорозі.

Пізніше правоохоронці встановили особу загиблого.

За інформацією видання, загиблий - 29-річний ветеран антитерористичної операції.

Фотографія з місця події "Перший міський"

Відзначається, що чоловік не працював на підприємстві.

Правоохоронці припускають, що він загинув в результаті нещасного випадку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло знайшли в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочиваючий, коли пірнав.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram