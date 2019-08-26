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У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови: подробиці

5.2т Читати матеріал російською

На залізничних коліях в Кривому Розі Дніпропетровської області виявили тіло мертвого чоловіка з відрізаною головою.

За попередньою інформацією, залізниця належить підприємству "АрселорМіттал", передає "Перший міський" з посиланням на пресслужбу компанії і поліції Кривого Рогу (Обережно! Фото може шокувати!).

Ілюстрація

Ілюстрація

press-centr.com

Тіло виявили 25 серпня лежачим на рейках в Інгулецькому районі на промисловій дорозі.

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Пізніше правоохоронці встановили особу загиблого.

За інформацією видання, загиблий - 29-річний ветеран антитерористичної операції.

Фотографія з місця події

Фотографія з місця події

"Перший міський"

Відзначається, що чоловік не працював на підприємстві.

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Правоохоронці припускають, що він загинув в результаті нещасного випадку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло знайшли в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочиваючий, коли пірнав.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція Ветерани війни на Донбасі
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
По информации, которую удалось раздобыть полиции, после обезглавливания тело еще скакало около часа, а отрубленная голова трижды прокричала "Слава Украине!"
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Земля стекловатой.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Видать к нему пришло осознание совершенных им преступлений под названием "АТО" против жителей Донбасса. Устал слышать их голоса по ночам.
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