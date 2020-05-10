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10 травня • оновлено в 12:56
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі в лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавірусу

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У суботу, 9 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області помер чоловік, у якого був підтверджений коронавірус.

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У пацієнта було важке супутнє захворювання, повідомляє "Первый Городской".

Також відомо, що 52-річний пацієнт лікувався від коронавірусу в міській лікарні №4. Крім того, він перебував на обліку хворих з онкологією.

У лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавируса

У лікарні помер чоловік, який лікувався від коронавируса

lb.ua

Це вже п'ята смерть пацієнта, у якого був лабораторно підтверджений COVID-19. З початку епідемії в Кривому Розі 192 людини були інфіковані коронавірусом, 17 з них вилікувалися.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на найбільших підприємствах Дніпропетровщини провели дезінфекцію. Також обробили місця, де були виявлені випадки інфікування коронавірусною інфекцією.

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Автор
Ігор Кравченко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кривий Ріг
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